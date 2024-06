Note gospel alla pieve. Tra ricordo e pacifismo

Alle 20.30 nell’area verde della pieve di Santa Maria in Acquedotto (via Ca’ Mingozzi 9), il coro Intercity Gospel Train Orchestra terrà il tradizionale concerto, ‘In the Name of Love’, in memoria di Massimiliano Cardinale, detto Maci, membro del gruppo prematuramente scomparso nel 2020. "La serata – sottolinea la presidente Maria Grazia Bravi – celebrerà la passione e il talento di Massimiliano che ha lasciato un segno indelebile nel cuori di tutti noi. Sarà un momento all’insegna della bella musica e della commozione ricordando la voce unica di Maci". L’evento è stato reso possibile grazie al contributo di Otoplus, centro audio protesico, che ogni anno sostiene l’iniziativa. Durante la serata, verrà presentato l’inedito ‘Some Nights’, un brano che tratta l’inutilità della guerra, descritta come un futile sacrificio di vite umane. In questi tempi difficili dove molte parti del mondo sono afflitte da terribili conflitti occorre ricordare la necessità di ritrovare la pace e di puntare alla condivisione. Il ricavato della serata verrà devoluto al centro Tititom con sede a Fornace Zarattini a Ravenna. La struttura sperimenta il metodo innovativo ‘Fare è sapere’, un nuovo modo di imparare la musica attraverso l’esperienza diretta dell’allievo e la musica d’insieme come veicoli privilegiati per un apprendimento semplice e divertente. Questo metodo è utile ed efficace anche per persone con bisogni speciali a partire già dai bambini delle scuole d’infanzia.

L’ingresso è a offerta libera.

Valentina Paiano