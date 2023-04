Note in memoria del prof Amadori Emozioni a Santa Reparata

Uno spettacolo con interpreti di fama internazionale, in un luogo di rara suggestione, nel nome di un luminare che ha dato lustro alla terra di Romagna nel mondo. La chiesa di Santa Reparata a Terra del Sole ha ospitato ‘La cura del corpo, la cura dell’anima’, concerto lirico vocale in memoria del professor Dino Amadori. Un evento voluto dall’associazione che porta il nome del noto oncologo, organizzato in collaborazione con l’associazione Carlo Alberto Cappelli in seno al progetto ‘Arte&RicercaScientifica’. Un progetto a cui hanno collaborato attivamente Vincenzo Bongiorno e Mario Biserni. In spartito un programma perfezionato dal musicologo Daniele Rubboli, abile a esplorare "il punto di contatto ideale tra la teatralità del mondo del teatro dell’opera e la sacralità del mondo della preghiera in musica" come ha spiegato Giovanni Amadori, presidente dell’associazione che porta il nome del padre. Un repertorio perfettamente "nelle corde degli artisti che si sono esibiti in modo impeccabile: la soprano Renata Campanella, il tenore Simone Mugnaini, il baritono Marzio Giossi, il maestro accompagnatore al pianoforte Lucio Carpani e alla tromba il maestro Mauro Ditante". Professionisti che hanno confermato straordinarie "capacità ed elasticità interpretative" affiancando brani noti a canti di preghiere meno conosciuti. "Fondamentale ed emozionante è stata la conduzione di Maria Cristina Osti", che ha messo in campo "tutta la sua sapienza di cantante lirica e regista di opera e di cinema".

Tra il pubblico vari rappresentanti delle istituzioni, del comando comunale e di quello provinciale dei Carabinieri. L’onorevole Rosaria Tassinari ha portato i saluti del Ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, confermando l’impegno del governo per il sostegno alla ricerca. A premiare gli artisti l’assessore comunale alla musica di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Catia Conficoni, commossa per un evento che ha testimoniato come il professor Amadori "sia tuttora presente, amato e stimato. Sono magie che riescono solo ai grandi che fanno grandi cose". Tra le panche anche l’assessore forlivese al welfare, Barbara Rossi mentre il sindaco di Predappio Roberto Canali e il presidente di Confedilizia Forlì – Cesena Carlo Caselli hanno fatto pervenire messaggi sentiti. Come sentita è stata la lunga standing ovation riservata all’indimenticabile ‘prof’.