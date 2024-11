Note indelebili, tributo al genio di Morricone

Il Gran Teatro PalaGalassi si prepara ad accogliere, domani alle 21, uno degli eventi più attesi dell’anno: ‘Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar’. Un concerto che celebra la figura del grande compositore e direttore d’orchestra Ennio Morricone, il cui nome è indelebilmente legato alle colonne sonore di alcuni dei più grandi film della storia del cinema. Per questa occasione speciale, l’orchestra d’archi Ensemble Le Muse si esibirà in un programma che ripercorre i capolavori di Morricone, unendo la magia della musica alla potenza evocativa delle immagini cinematografiche. Dopo aver riscosso consensi in tutta Italia, il concerto arriva in città portando con sé un bagaglio di emozioni senza tempo.

Il concerto avrà come protagonista la soprano svedese Susanna Rigacci, una delle voci più celebri e apprezzate del repertorio del maestro. Naturalizzata italiana, ha collaborato per anni con Morricone, esibendosi al suo fianco in numerosi eventi internazionali. Domani interpreterà, insieme all’Ensemble Le Muse guidato dal maestro Andrea Albertini accompagna dalla solista Angelica Depaoli, alcuni dei brani più iconici del compositore. Il programma musicale si snoderà tra le note che hanno reso immortale il nome di Morricone, partendo dai famosi ‘spaghetti western’ di Sergio Leone. Brani come ‘C’era una volta il West’, ‘Il Buono, il Brutto e il Cattivo’ e ’Giù la testa’ saranno rielaborati in chiave orchestrale, regalando al pubblico una nuova lettura di quei temi che, ancora oggi, evocano l’immaginario collettivo del cinema di genere. Ma il concerto non si fermerà qui: saranno proposte anche le struggenti atmosfere di ‘Mission’, il tocco delicato di ‘Nuovo Cinema Paradiso’ e la vena più moderna e intensa di ‘Malena’. A sorpresa, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire anche un lato meno conosciuto del maestro, quello del compositore che ha scritto indimenticabili canzoni come ‘Se telefonando’, portata al successo da Mina, e ‘Here’s to you’, interpretata da Joan Baez, due esempi del suo genio eclettico e della sua capacità di attraversare diversi generi musicali. Radio Subasio, parte del Gruppo Mediaset, è media partner dell’evento.

Domani i cancelli del PalaGalassi apriranno alle 19.30, mentre la biglietteria sarà attiva a partire dalle 18.30. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it, con prezzi a partire da 23 euro (secondo anello). È disponibile anche il pacchetto vip per il primo parterre a 60,25 euro. Per informazioni: 0541.395698; info@stadiumeventi.com.

Valentina Paiano