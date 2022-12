Note jazz a Corniolo e Santa Sofia

A suon di jazz inizia il 2023 a Corniolo e a Santa Sofia. Grazie alla collaborazione tra l’associazione Dai de jazz Aps di Forlimpopoli e il Comune, partirà proprio dal centro bidentino la rassegna Artusi jazz Winter all’insegna della ‘Winter Suite’. Domenica nella chiesa di S. Pietro a Corniolo che ospita capolavori della scuola dei Della Robbia e del Ponteghini, alle 16.30, Silvia Valtieri (voce, piano) ‘in Sola’. Invece lunedì alle 21.15 al Teatro Mentore di Santa Sofia concerto del ‘Tullio de Piscopo Jazz Quartet featuring’ con quattro musicisti simbolo del Jazz italiano nel mondo che daranno vita ad una serata di grande musica dal vivo.

De Piscopo, leggenda della batteria, percussionista eclettico che spazia dal jazz alla classica, autore di colonne sonore, cantante e indimenticabile collaboratore di Pino Daniele, vanta una carriera talmente lunga e ricca che è impossibile da riassumere, basti citare alcuni dei musicisti con cui ha collaborato: Max Roach M’Boom Re Percussion, Quincy Jones, Chet Baker, Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan, Gil Evans, Gato Barbieri, Vinícius de Moraes, Buddy DeFranco, Astor Piazzolla, Mina, Adriano Celentano, Lucio Dalla, Manu Chao, Franco Battiato, Fabrizio De André, Enzo Jannacci. Al suo fianco Dado Moroni uno dei migliori pianisti jazz a livello internazionale, adorato da tutti i grandi jazzisti che hanno suonato con lui come Winton Marsalis e Dizzy Gillespie.

Emanuele Cisi, tra i più apprezzati sassofonisti italiani, tecnica sopraffina, senso dell’invenzione e dello swing. Infine Rosario Bonaccorso, contrabbassista, compositore, produttore. Suona al fianco dei grandi della mussica jazz europea e americana come Elvin Jones, Pat Metheny, Enrico Rava, Stefano Di Battista. Informazioni: domenica ingresso libero; lunedì serata al costo di 20 euro per l’intero e 18 per il ridotto. Ridotti: under 20 anni - soci dell’associazione dai de jazz - allievi scuole musicali - Corpi bandistici. Prevendite: Do It Yourself oppure [email protected] oppure Whatsapp o sms al numero di telefono cellulare 340.5395208.

Oscar Bandini