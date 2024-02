Note lungo la via ’Aemilia’

S’intitola ’Aemilia. Appunti di viaggio’ lo spettacolo che andrà in scena domenica nell’ambito della rassegna I pomeriggi del bicchiere alle 15,30 al teatro Novelli di Bertinoro. Curato dal polistrumentista e cantautore colornese Alberto Padovani, ’Aemilia’ è un viaggio musicale e poetico lungo la Via Emilia, attraverso testi scelti e canzoni dei suoi autori e musicisti: da Francesco Guccini a Samuele Bersani, dai Nomadi, a Luca Carboni, da Vasco Rossi a Vasco Brondi, da Lucio Dalla a Ligabue, dai Cccp ai Modena City Ramblers, oltre ad alcune canzoni originali del collettivo ManìnBlù (Musica d’autore mediopadana). Al termine, come di consueto, un momento di degustazione: protagonisti i prodotti dolciari di Babbi e i vini dell’Azienda Agricola Colombina. Per partecipare è richiesta la prenotazione, che va effettuata via mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it entro le ore 12 di domani. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.