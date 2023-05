Note per il cinema con il Trio Onirica

Si chiude domani alle 21 a Santa Sofia la rassegna musicale curata dall’associazione musicale Roveroni con il concerto al Teatro Mentore ‘Trio Onirica. Musiche per film immaginari’. "Chiunque faccia il mestiere del musicista – precisa Vanni Crociani – credo senta il bisogno e la necessità di scrivere musica in continuazione. E’ il nostro modo di parlare e di comunicare quello che sentiamo. Non sempre però si ha modo di fare ascoltare questi brani che spesso rimangono relegati tra le mura del proprio studio e col passare del tempo ti ritrovi una quantità di note scritte che vorresti in qualche modo rendere reali. Onirica entra in gioco anche per questo motivo, per aprire quel misterioso cassetto contenente le musiche che più ti appartengono. Presenteremo quindi brani originali – aggiunge – in cui prende ampio spazio la composizione strumentale, ci saranno momenti di improvvisazione e altri legati al suono, all’essenziale. Un incontro a metà strada di vari generi musicali, che semplifico sotto l’etichetta di colonna sonora". Divideranno il palco con Crociani, compositore e pianista, due musicisti che lavorano da tempo con lui: Roberto Villa al contrabbasso, basso elettrico e coautore dei brani e Daniele Tizzano alla batteria. "Non dimentichiamo che la musica è per sua natura una generatrice di emozioni e che non ha bisogno di alcuna immagine per amplificare lo stato d’animo dell’ascoltatore. Trovo però interessante l’associazione tra suono e immagine (in questo caso immaginata) perché credo – conclude – sia un piacevole stimolo all’ascolto e dia una spinta maggiore nell’immergersi in un mondo di emozioni individuale". Info e prenotazioni: 349.9503847. Lo spettacolo è compreso nell’abbonamento cumulativo. Per i non abbonati: adulti 15 euro; ridotto (under 27, over 65) 12 euro; soci Roveroni 10; soci Roveroni under 14 gratuito e studenti dell’Istituto Comprensivo di S. Sofia 7 euro. Oscar Bandini