Notte blues e alba jazz. Eventi, avanti senza sosta

La terza giornata del Festival del Buon Vivere propone alle 15.30, al chiostro dei Musei San Domenico, "Pagine e disegni… che raccontano!", laboratorio creativo con materiale di riciclo rivolto ai bambini dell’infanzia e della scuola primaria. Si tratta di un gioco didattico per la valorizzazione del Museo etnografico di Forlì e per incentivare le relazioni tra ragazzi nei luoghi di cultura, a cura di alunni e docenti della scuola media ‘Zangheri’. Alle 16, invece, al refettorio dei musei San Domenico un laboratorio dal titolo ‘Os-servando’ intende esplorare il nostro rapporto con la città, un’occasione di riflessione e condivisione per creare un’immagine di Forlì che ci rispecchi veramente, a cura di Collettivo Monnalisa e Alessia Martella.

Sempre alle 16, la Cittadella del Buon Vivere (in piazza Guido da Montefeltro) ospita ‘Larp-Live Action Role Play, belle come i fiori le mattine ancora nere’, un laboratorio teatrale interattivo dove si esploreranno i profondi legami tra l’essere umano, la natura e la storia. Un viaggio artistico che condurrà i partecipanti attraverso una narrazione coinvolgente e partecipativa, a cura del Centro Diego Fabbri e ‘Incontri Internazionali Diego Fabbri’. Alle 17.15 si va alla fortezza di Castrocaro per l’incontro ‘Vivere bene per stare bene. Ben-essere, alimentazione e corretti stili di vita‘, con Franco Berrino, a cura di EBike Romagna. Alle 18, allo Spinadello di Forlimpopoli ‘Orablu’, una passeggiata-laboratorio per famiglie, con letture lungo i sentieri fluviali e la creazione di una lanterna magica. Picnic e rientro sul far della sera, con le lanterne accese.

Alle 20 si torna alla Cittadella del Buon Vivere per la musica live del Forlì blues show, un tuffo nella storia del blues dagli anni ‘20 ad oggi, con Dario Aspesani, Slow Train, The Pushovers e i monologhi di Quinte Strappate. Al refettorio dei Musei San Domenico alle 20.30 il live painting musicale ‘Fumettando’, racconto di un’audace avventura tra parole, musica e immagini. Con Luca Lepri (narratore) e Luca Piersantelli (fumettista), con interventi musicali di Elisa Ridolfi e Andrea Alessi. ‘Lorenzino Don Milani’ è invece il titolo dell’incontro alle 21 nella chiesa di San Giacomo, un racconto che parte dal carteggio del giovane Lorenzo Milani con la madre per svilupparsi in una narrazione corale in cui si fondono le varie testimonianze, le immagini di repertorio, i documenti, le foto di una vita e le poesie in musica di Fabrizio De André. Nel documentario, la voce di David Sassoli, le foto di Oliviero Toscani e Alice Weiss e le letture di Fabrizio Gifuni.

La mattinata di domani si apre alle 7 alla Cittadella del Buon Vivere con il concerto ‘Alba in jazz’, un viaggio sonoro, tra emozioni, sensazioni e ricordi, in una cornice architettonica e luminosa tra passato, presente e futuro. Con inizio alle 9 e fino alle 18 l’istituto Salesiano Orselli ospita l’evento ‘Una piega per l’Hospice’: grazie alla disponibilità di parrucchieri volontari verrà offerta una piega alle signore, a fronte di un contributo di 15 euro, con ricavato destinato alle attività dell’associazione in Hospice. Alle 10, allo Spinadello di Forlimpopoli ‘Cammini illustrati’, un cammino con esperimenti di disegno in natura, texture botaniche e condivisione esperienze. Alle 11.30 alla chiesa di San Giacomo si tiene OltreConfine, concerto dell’orchestra giovanile ‘Buzzolla’ di Adria, diretta dal maestro Paolo Benedetti. A seguire aperitivo e visita guidata alla mostra fotografica di Eve Arnold al San Domenico, con prenotazione al numero 328.2435950.

