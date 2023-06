Notte Celeste, a Castrocaro c’è la cena ‘fai-da-te’ sotto le stelle

A Castrocaro proseguono le celebrazioni della Notte Celeste, la festa delle località termali dell’Emilia-Romagna. Stasera è in programma un momento clou della tre giorni: la cena ‘faida-te’ sotto le stelle, all’insegna dei colori del cielo. Nella notte di San Giovanni, il cuore cittadino di viale Marconi si animerà con mille luci, musica e risate in compagnia. Ingredienti principali saranno infatti la condivisione e la convivialità.

Alla serata, aperta a tutti, i partecipanti dovranno presentarsi in abito bianco con un accessorio celeste; medesimi colori per gli allestimenti della tavola con sedie, addobbi, fiori, candele e tovaglie che adranno a impreziosire ogni singolo desco, destinato a essere unito agli altri, andando a formare un’unica grande tavolata.

Ogni commensale dovrà provvedere alla propria cena e chi lo desidera potrà prenotare l’asporto nei bar e ristoranti del posto. Sarà l’occasione per conoscersi e trascorrere qualche ora in relax con il sottofondo musicale di Andy Maggio. A fine serata lo spazio occupato dovrà tornare ‘immacolato’. Alle 18 il via all’allestimento dei tavoli, alle 20 la cena (prenotazione, gratuita, ufficio turistico Castrocaro 0543.769631, whatsapp 350. 5193970 o [email protected]).

In casa Terme oggi duplice appuntamento: all’open day delle cure inalatorie, dalle 7.30 alle 19, sarà possibile provare gratuitamente i trattamenti terapeutici e preventivi con le acque di tradizione centenaria; poi il Terme party con l’apertura serale della Spa Magiche Acque dalle 18 alle 23 (a pagamento, con djset e drink di benvenuto). Domani, dalle 8 alle 10 e dalle 18 alle 20, lezioni di yoga e pilates (20 euro l’una) nell’atrio circolare del Padiglione delle Feste, che dalle 11 alle 13 sarà al centro di una visita guidata gratuita. Per tutte le info, www.termedicastrocaro.it.

Stasera, inoltre, gli amanti della musica anni 708090 potranno scatenarsi ai piedi del castello di Castrocaro, dalle 22 alle 24, teatro di Let’s dance the fortress e dell’esibizione della cover band Mama; ingresso a offerta libera. Il programma della Notte Celeste è consultabile su castrocarotermeterradelsole. traveleventinotteceleste.

Francesca Miccoli