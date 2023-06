Notte celeste, disco in fortezza e cena ’fai da te’ sotto le stelle

L’esordio dell’estate è sinonimo di notte celeste a Castrocaro e in tutte le località termali dell’Emilia Romagna, teatro da venerdì e domenica della festa dedicata al benessere e alla salute con acque e fanghi termali grandi protagonisti.

Tantissime le attività previste. Si parte venerdì alle 21 con la visita guidata ‘C’era una volta in Romagna (Toscana) - speciale San Giovanni’ in seno al museo dell’Uomo e dell’Ambiente di Terra del Sole. Un’ora più tardi ai piedi della Fortezza di Castrocaro prenderà il via ‘Let’s dance the fortress’, notte disco a ingresso libero, organizzata da Castrocaro Eventi: fino alle 2 si ballerà con le proposte musicali di Fabio De Vivo, Emanuele DJ, Michele Conti. Sabato si replica con la musica live anni 70-80-90 e la cover band Mama.

Sabato sera uno dei momenti clou della tregiorni con la cena ‘faidate’ sotto le stelle, ovviamente all’insegna dei colori del cielo: viale Marconi si animerà con tavolata conviviale, mille luci, la musica di Andy Maggio. Alla serata, aperta a tutti, i partecipanti dovranno presentarsi in abito bianco con un accessorio celeste e altresì allestire la tavola con i medesimi colori.

Ognuno dovrà provvedere alla propria cena e chi lo desidera, potrà prenotare l’asporto nei bar e ristoranti del territorio Per gli amanti dello sport all’aria aperta, da non perdere sabato dalle 18.30 alle 24 la camminata slow tra le colline di Castrocaro lungo il ‘Cammino di don Dario’, fino al parco della Sorgara e alla fortezza di Castrocaro, teatro di un aperitivo e dell’osservazione della volta celeste a cura del Gruppo Astrofili Forlivesi. Castello aperto dalle 21 alle 24 con osservazione astronomica per tutti dalle 21.30. Per info, tel. 0543.769631, 350.5193970 – [email protected] Tante le iniziative in casa Terme (www.termedicastrocaro.it): sabato dalle 7.30 alle 19 è in programma l’open day delle cure inalatorie mentre dalle 18 alle 23 avrà luogo il Terme party, a pagamento, con l’apertura serale della spa termale Magiche Acque. Domenica lezioni di yoga e pilates (20 euro a lezione) sotto il lucernario circolare del Padiglione delle Feste, che sarà altresì al centro della visita guidata gratuita delle 11.

Francesca Miccoli