‘Notte celeste’, oggi l’ultimo appuntamento con attività di benessere, sport e cultura

di Francesca Miccoli

Oggi terzo e ultimo giorno di Notte celeste a Castrocaro Terme. Anche oggi sono in programma numerose attività che comprendono benessere, sport all’aria aperta, cultura e convivialità. Nel compendio termale sono previste lezioni di yoga e di pilates sotto il lucernario circolare dell’atrio del Padiglione delle Feste, ornato dai simboli delle costellazioni, dello zodiaco, delle stelle: appuntamento dalle 8 alle 10 e dalle 18 alle 20. La singola lezione costa 20 euro.

Alle 11 il monumentale edificio inserito nella cornice verde del parco secolare sarà al centro di una visita guidata gratuita (la prenotazione è necessaria chiamando l’ufficio Iat tel. 0543. 769631, cellullarewhapp 350. 5193970, o mandando una e-mail all’indirizzo [email protected]). Alle 18.30 è prevista una camminata ‘slow’ tra le colline castrocaresi lungo il percorso ad anello del Cammino di don Dario, che prevede il passaggio a Sadurano, alla Sorgara e al castello di Castrocaro, dove verrà servito un aperitivo e, oltre a visitare il millenario maniero, sarà anche possibile osservare la volta celeste nel balcone dell’Acquacheta, una grande terrazza affacciata sulla vallata, in compagnia degli esperti del Gruppo Astrofili forlivese.

L’escursione sarà condotta dalla guida Aigae Laura Mengozzi e il costo di partecipazione è di 15 euro a persona (che comprendono la camminata, l’aperitivo con calice di vino e piadina farcita, la visita libera al castello e l’osservazione astronomica). Per coloro che decidono di ammirare la rocca ma senza partecipare alla camminata, sarà comunque possibile sfruttare l’apertura serale dalle ore 21 alle 24. Mentre alle 21.30, sarà possibile gratificare gli occhi e il cuore con l’osservazione astronomica dal nome ‘L’altra metà del paesaggio’ (ingresso al costo di 5 euro e gratuito per gli under 18).

Per tutte le informazioni si può visitare il sito www.castrocarotermeterradelsole.travel oppure quello delle Terme termedicastrocaro.it.