’Notte Celeste’, tre giorni di festa alle terme

Da venerdì 21 a domenica 23 a Castrocaro si rinnova l’appuntamento con la ’Notte Celeste’, manifestazione regionale dedicata al benessere e alla salute, in scena ogni anno agli albori dell’estate, con un ricco programma di iniziative nelle stazioni termali. Si parte venerdì con l’open day delle cure inalatorie, che si potranno provare gratuitamente dalle 7.30 alle 18. Lo staff medico sarà a disposizione per illustrare le benefiche proprietà terapeutiche e preventive delle acque per le vie respiratorie. Alle 17.30 tutti sulla sommità del borgo antico per la visita guidata della fortezza nella suggestione del tramonto. Da ammirare gli arsenali medicei, il palazzo del castellano, il cortile delle armi, la corte, la chiesa di Santa Barbara, la torre delle prigioni, le grotte trogloditiche e il Balcone dell’Acquacheta, dal quale si ammira un panorama mozzafiato che spazia fino al monte Falterona. All’interno del maniero sulla rupe anche il museo storico archeologico permanente dove sono esposte armi, maioliche, dipinti, arredi e suppellettili antiche. L’ingresso al castello costa 5 euro, 4 il ridotto (bambini dai 7 ai 14 anni, over 65 anni e docenti con carta docente). L’entrata è gratuita per i bimbi fino ai 6 anni, i residenti nel territorio comunale, i disabili con accompagnatore. E’ di 5 euro anche il costo della visita guidata. Info: 0543.769631. L’esperienza sarà replicata alla stessa ora di domenica. Chiusura di giornata alle 21 nel giardino Paul Harris, affacciato su viale Marconi, di fronte all’ingresso principale delle Terme con il concerto sotto le stelle della Pink Orchestra Santa Cecilia, insieme nato all’interno della rinomata scuola di musica Rossini di Terra del Sole. In spartito brani intramontabili a partire da Moon River a La Pantera Rosa per celebrare i 100 anni dalla nascita del compositore Henry Mancini, e altre melodie di autori immortali quali Ennio Morricone e George Gershwin.

Il programma di sabato contempla dalle 17.30 un viaggio alla scoperta del Padiglione delle Feste delle Terme, monumentale edificio Art Déco con finiture e decorazioni Liberty e maioliche originali di sublime bellezza. L’iniziativa è gratuita ma su prenotazione (0543.769631, 350.5193970, info@castrocarotermeterradelsole.travel). Nell’atrio circolare del Padiglione, sotto la magica costellazione di Tito Chini, sono previste la meditazione celestiale e la lezione di yoga. Sessioni dalle 9 alle 9.50 e dalle 10 alle 10.50. Uno dei momenti più attesi è in agenda dalle 18 alle 24 in viale Marconi, teatro della Cena celeste. Momento gastronomico conviviale reso unico dalle luci, la musica del dj Davide Castagnoli, l’intrattenimento sotto il cielo d’estate. I partecipanti potranno portare la cena da casa o gustare le proposte dei bar e ristoranti locali, tutte all’insegna del celeste, al pari del dress code (bianco e celeste). Per prenotare il posto gratuito, cliccare su castrocarotermeterradelsole.travel/eventi/cena-celeste/.

Domenica ’Celestial Sunday’ alle Terme, un’intera giornata dedicata al relax alla spa Magiche Acque delle Terme, dove natura e bellezza si fondono in un’unica dimensione. Un’avventura sensoriale che potrà essere arricchita con massaggi, trattamenti estetici e con l’accesso al Percorso Emozionale.

Francesca Miccoli