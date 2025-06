Notte Celeste, weekend tra salute e allegria

Torna a tingersi di azzurro etereo il cielo sopra Castrocaro: da venerdì 27 a domenica 29 giugno la città del Campanone ospiterà la Notte Celeste, l’ormai tradizionale festa delle località termali dell’Emilia – Romagna. Un evento che si rinnova ogni dodici mesi all’esordio dell’estate, un appuntamento da vivere tra benessere, salute, allegria e convivialità. Anche l’edizione 2025 della manifestazione, la dodicesima, si preannuncia ricca di opportunità per tutti i palati.

Si parte venerdì con l’open day delle Terme: dalle 7 alle 18 si potrà accedere gratuitamente alle cure inalatorie e conoscerne i benefici terapeutici e preventivi. Chiusi gli stabilimenti, sarà tempo di ‘Magic Night’ con il dj set al bar del parco per una serata esclusiva con musica, spa sotto le stelle e drink di benvenuto (proposti al costo di 35 euro).

Sabato 28 risveglio con la meditazione celestiale: dalle 9 alle 10.50 yoga immersivo nel fascino liberty del Padiglione delle Feste (20 euro, su prenotazione). Due differenti viaggi nella storia sono invece in agenda nel pomeriggio: dalle 16 alle 19 una camminata slow con guida escursionistica alla scoperta del sasso spungone e dei laghetti della Bolga, dove ‘prendono vita’ i fanghi ‘dall’azzurigno color di mare’ (8 euro, gratuito per i bambini fino a 12 anni); dalle 17 alle 18 è in programma un tour guidato tra le millenarie mura della fortezza medievale (al biglietto di ingresso andranno aggiunti 5 euro per la guida).

Il momento clou della tregiorni sabato sera, quando una grande tavolata conviviale a cielo aperto animerà viale Marconi in occasione della ‘cena celeste’: dalle 20 alle 24 per tutti buon cibo e musica live curata da Anima Pop in un’atmosfera da sogno. Sarà possibile portare la cena da casa o gustare le prelibatezze proposte dai bar e dai ristoranti locali, che proporranno specialità tipiche del territorio. Si consiglia un dress code all’insegna del bianco e del celeste. La prenotazione del posto gratuito va effettuata entro il 27.

Domenica alle 10.30 suggestiva immersione nella magia art Déco del Padiglione delle Feste delle Terme. La visita è gratuita, la prenotazione obbligatoria. Nel pomeriggio fortezza nuovamente protagonista con ‘L’Arte della Falconeria’ e gli spettacoli mozzafiato di rapaci sapientemente addestrati. L’appuntamento è dalle 16 alle 20, il costo di partecipazione è di 10 euro, 2 euro in meno per i bambini. In serata, chiusura con l’aperitivo celeste, un brindisi finale e un arrivederci alla stagione 2026. Per info e prenotazioni, Ufficio Informazioni Turistiche: tel. 0543.769631; WhatsApp al 350.5193970. L’intero programma è su www.termedicastrocaro.it, www.lanotteceleste.it.

Francesca Miccoli