Notte dei Musei, stasera aperto il San Domenico

Stasera torna in città la Notte Europea dei Musei. La rassegna è organizzata dal Ministero della Cultura Francese in collaborazione con il Ministero della Cultura Italiano e beneficia del patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’Icom. Quest’iniziativa nasce dalla volontà di incentivare la frequentazione dei musei in fasce orarie completamente non abituali, che possono attrarre un pubblico diverso, come per esempio i giovani, invitati a scoprire un ricco parimonio museale immersi nell’atmosfera della notte.

I Musei Civici di San Domenico e Palazzo Romanoli rimarranno aperti fino alle 23, così come la mostra ’L’arte della moda. l’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789-1968’, allestita nelle sale dell’anico convento. Quest’iniziativa consentirà ai visitatori di visitare l’esposizione in un contesto particolarmente suggestivo. Sarà possibile acquistare i biglietti inno alle 22, orario in cui chiuderà la biglietteria. Per gli interessanti, sarà possibile partecipare a una visita guidata al costo aggiuntivo di 5 euro, oltre a quello dell’ingresso, che partirà alle 20.20.

Inoltre, ad accompagnare la serata, il concerto alle 21 dell’Ensemble Sezione Aurea nel maestoso palazzo di San Giacomo. Le musiche di Mozart, Bach e Boccherini saranno accompagnate da danze in costume dei ballerini di Ateneo Danza in collaborazione con il circolo Acli Lamberto Valli.

A Palazzo Romagnoli si terrà invece una visita guidata dal titolo ’La moda nella Collezione Verzocchi’, che partirà alle 18.30. la visita è gratuita fino a esaurimento posti e compresa nel biglietto d’ingresso per il museo. Si consiglia la prenotazione al link [email protected] forli.fc.it o al numero 0543. 712627.