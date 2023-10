’Notte della Moda’ con gli abiti eseguiti dagli studenti

L’istituto tecnico Saffi Alberti apre le sue porte oggi alle 20 per proporre a tutti la ’Notte della moda’, serata promossa dalla rete Tam (Tessile, abbigliamento e moda) costituita il 24 gennaio col protocollo d’intesa firmato da Sistema moda italia e ministero dell’istruzione e del merito.

L’iniziativa arriva quest’anno alla sua terza edizione "e intende rappresentare – comunica una nota degli organizzatori – un’iportante occasione per promuovere gli indirizzi del sistema moda, evidenziando le opportunità anche occupazionali di un settore strategico per l’economia del Paese". Il progettodella serata nello specifico s’intitola ’Gli abiti raccontano la storia’ e ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio di capi d’abbigliamento che sono prodotti dagli stessi studenti. Gradita la prenotazione chiamando lo

0543.67370.