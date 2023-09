La cittadella del Buon Vivere ospita oggi anche la ’Society-Notte europea dei ricercatori’. Si parte alle 18 con ’Ripensaci’, per immaginare il futuro, esplorare il presente e interpretare il passato, per proseguire con ’L’Europa dalla A alla Z’, con attività ludiche e didattiche. Di seguito ’VR Corner’, spazio allestito con visori di realtà virtuale per scoprire nuove frontiere della ricerca universitaria. Ai Musei San Domenico workshop di calligrafia cinese per avvicinarsi a questa forma d’arte che è la più importante in Oriente. Al refettorio del San Domenico si va invece alla scoperta dei tessuti, delle cellule e del Dna. Un viaggio nella scienza con esperimenti diretti e utilizzo del microscopio ottico per riconoscere le strutture anatomiche di vari organi del corpo umano, con gli studenti di Medicina nelle vesti di assistenti. Con un levitatore acustico ad ultrasuoni sarà possibile, inoltre, sospendere in aria, quasi per magia, piccoli oggetti come palline di polistirolo, gocce d’acqua e perfino insetti. L’antropologo Mirko Travesari parlerà di ’Malattie e società nel passato’, mentre Andrea Bassi e Giorgia Pavani di ’Democrazia partecipativa. Percorsi e processi di cittadinanza attiva’. Matteo Micucci presenta ’Uva, storie antiche e virtù salutari’ per rivelare le basi scientifiche e sfatare i falsi miti, mentre Jessica Rossi presenta ’Transizione alla sostenibilità: cosa serve? Il ruolo chiave delle competenze e della formazione’. ’Finanza personale e educazione finanziaria’ il tema di Murad Harasheh; Roberto Vespignani e Martina Cavallucci parlano di ’Per un bit di salute in più’. Infine Chiara Liverani e Giorgia Simonetti approfondiscono l’argomento ’Come nasce una terapia innovativa’.