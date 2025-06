Notte Rosa, che successo. Gli Eiffel 65 riempiono la piazza: "Il centro ha grande potenziale"

Venerdì sera, Forlì ha rispolverato il suo lato anni ’90. In piazza Saffi c’erano 5mila persone a cantare ‘I’m blue da ba dee da ba daa’ e ‘Too much of heaven’. Sul palco, gli Eiffel 65 hanno rimesso in circolo l’energia di una generazione cresciuta con il dito sul tasto rec pronta a registrare la canzone preferita alla radio, gli sms da 160 caratteri e le felpe oversized in stile Beverly Hills 90210. Una festa che è sembrata un tributo più alla memoria collettiva che alla nostalgia. I millennial, nati tra gli anni Ottanta e i Novanta, hanno risposto all’appello perché certi ritmi restano dentro.

A scaldare l’atmosfera prima del concerto, la musica dance di dj Kubik, performer dallo stile misterioso che ha suonato indossando un grande cubo luminoso sulla testa. Ad accompagnarlo, il vocalist Cire. Un inizio che ha mescolato suggestioni futuristiche a un evento dichiaratamente dal sapore vintage. Eppure, ha funzionato. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, qualcuno ha rispettato il dress code della manifestazione indossando qualcosa di rosa, ma senza eccessi carnevaleschi.

A promuovere la serata l’assessorato ai grandi eventi guidato da Andrea Cintorino e quello al turismo gestito da Kevin Bravi. "Siamo davvero entusiasti per il successo della Notte Rosa appena conclusa – dichiarano in una nota gli amministratori –. Per il secondo anno consecutivo, Forlì ha celebrato il suo ‘capodanno dell’estate’ con una risposta che ha superato ogni aspettativa. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver dimostrato ancora una volta il grande potenziale del centro storico".

Ora il Comune porge lo sguardo verso il prossimo futuro: "Il 2 luglio farà tappa a in città il Radio Bruno Estate, un’altra bella iniziativa gratuita con alcuni degli artisti più amati del panorama italiano", spiega Cintorino. Sul piano della sicurezza la serata non ha registrato disagi o pericoli. La piazza era presidiata, gli accessi contingentati e le vie d’ingresso transennate. Molto apprezzati anche gli altri appuntamenti della Notte Rosa con ‘Zardin - Hit’s Summer’, l’apertura straordinaria della corte Masini e del chiostro San Domenico e il concerto di Andrea Missiroli al pianoforte che ha salutato il sorgere del sole alla Rocca di Caterina. Se l’affluenza ai bar e ai ristoranti del centro è stata buona, molti tavoli sono stati occupati fino a tardi, il colpo d’occhio sulle vie dello shopping è stato un altro: saracinesche abbassate, insegne spente. Dopo le aperture straordinarie dei ‘Mercoledì del corso’, pochi hanno replicato la scelta per il venerdì della Notte Rosa.

Alberto Zattini, direttore della Confcommercio di Forlì, spiega i motivi: "L’animazione è fondamentale e il Comune ha messo in campo una serie di iniziative che riscuoteranno successo. Dal punto di visto commerciale però sono insignificanti: non portano un ritorno economico per le attività, a differenza dei pubblici esercizi che vedono invece l’intensificarsi del lavoro – sottolinea –. Lo abbiamo visto negli ultimi 15 anni con le iniziative del mercoledì sera: sono sicuramente un bel momento per la socialità ma non c’è guadagno per i negozi. Infatti, sono oltre 700 le piccole imprese che hanno chiuso nel nostro territorio". L’associazione di categoria da tempo chiede azioni più robuste che vadano oltre i grandi eventi: "Se ogni giorno leggiamo sui quotidiani episodi di delinquenza, baby gang e spaccio non attireremo mai investitori – osserva Zattini –. Bisogna garantire la sicurezza prima di tutto. L’Amministrazione deve fare la sua parte in termini di investimenti strutturali. Abbiamo assistito pochi giorni fa all’inaugurazione della Galleria Vittoria dopo la ristrutturazione: una bella location, con parcheggi e videocamere. Questo è il tipo di interventi a cui pensare".