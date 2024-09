Novacolor in crescita. Sede ristrutturata e focus sulle persone

Un appuntamento all’insegna del divertimento e della socializzazione. Nella giornata di ieri si è svolto, per la prima volta, il Family day dell’azienda Novacolor in via Aldrovandi, organizzato da San Marco Group, leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia. L’evento, dedicato alle famiglie dei dipendenti, ha visto la partecipazione di circa 100 persone, con una visita guidata della sede e un pranzo, intrattenimento e giochi per i bambini e una premiazione dei figli dei dipendenti che hanno raggiunto buoni risultati scolastici. "Il Family day rappresenta per noi un momento significativo – afferma Mariluce Geremia, vicepresidente e responsabile risorse umane –, con l’obiettivo di mostrare ai familiari dei collaboratori coinvolti il luogo in cui lavorano, ma anche condividere i valori che ci ispirano: passione, energia, integrità ed innovazione sostenibile. La giornata riflette inoltre l’importanza che diamo alle persone, vero motore della nostra crescita: è basandoci sull’ascolto dei dipendenti che sviluppiamo le iniziative di welfare, coerenti con un modello adottato ormai da oltre 10 anni".

I partecipanti hanno così potuto visitare lo stabilimento, scoprendo le tappe del processo produttivo con cui vengono realizzate le diverse soluzioni per la decorazione d’interni. Vere e proprie proposte di design in grado di costruire tendenze di stile che si distinguono per le linee ispirate alla materia e ai suoi colori e che rendono il brand, presente in oltre 100 Paesi del mondo, un punto di riferimento internazionale per architetti e designer. Novacolor conta 35 dipendenti e fa parte di San Marco Group dal 2010.

Il gruppo ha 85 anni di storia, con sette siti produttivi e un fatturato di 120 milioni di euro. "Negli ultimi anni – spiega il direttore operativo Mauro Piovesana – abbiamo investito 2 milioni e mezzo nello stabilimento forlivese e continueremo a farlo in futuro. Recentemente il gruppo ha aperto anche due nuovi siti negli Stati Uniti, a New York e Miami, a dimostrazione di una crescita costante". Il Family day è stata anche l’occasione per presentare la ristrutturazione della sede, che ha interessato l’area training, gli uffici e lo showroom, finalizzati all’evoluzione dei prodotti decorativi. E’ stato inoltre acquisito un terreno per un primo ampliamento di circa 2.600 metri quadrati, quindi è stato ingrandito un capannone e riqualificata un’ulteriore zona per ottimizzare i flussi produttivi e migliorare l’accoglienza e la formazione. San Marco Group ha avviato lo scorso anno anche un innovativo progetto che ha visto l’installazione di un impianto fotovoltaico in grado di assicurare un’auto-alimentazione pari a circa il 40% del fabbisogno aziendale.

Gianni Bonali