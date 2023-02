Nove zaini pediatrici donati alle ambulanze del 118

Una famiglia e un cittadino forlivese hanno donato i nove zaini pediatrici in favore del 118 servizio di emergenza territoriale di Forlì. Il gesto solidale è stato effettuato "grazie alla volontà della famiglia Battista, in memoria di Vera Viana e da Roberto Mengozzi, in memoria del padre Arnaldo", dice Valerio Bianchi, coordinatore infermieristico della centrale operativa 118, ambito di Forlì.

"La perdita di una persona – aggiunge il donatore Francesco Battista con parole condivise da Roberto Mengozzi – lascia un vuoto incolmabile nella famiglia, tocca a noi colmare questo vuoto. Nessuno muore se vive nella memoria di chi resta. Noi abbiamo deciso di donare questi zaini al 118 di Forlì, parte integrante della dotazione standard delle ambulanze che operano nel territorio e sono deputati alsoccorso dei bambini. Allo stesso sentimento di amore con cui avrebbe assistiti e curati mia nonna i bambini, ci siamo ispirati noi nipoti e pronipoti".

Gli zaini pediatrici sono già operativi sulle ambulanze del territorio forlivese e sono dotati di tutti i dispositivi medici per affrontare una piccola o grande situazione di emergenza.