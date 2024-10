’Novecento’ di Baricco rivive al teatro Verdi con Morgese

La stagione teatrale del Verdi di Forlimpopoli si apre oggi alle 21 con ‘Novecento’ di Alessandro Baricco con Manuele Morgese che ne cura anche la regia. Considerato un classico del teatro italiano, ’Novecento’ ha visto in trent’anni (il testo è del 1994) diverse e prestigiose interpretazioni sceniche. In questa trasposizione, il monologo si traduce in un viaggio musicale e teatrale raffinato e sperimentale di jazz recitato e di recitazione jazzata. Una traduzione libera, dinamica e creativa. Un viaggio alla ricerca di nuovi linguaggi e stimoli che scivola sull’Oceano dei virtuosismi e delle magiche note di una band; musica dal vivo, miscelata alla forza magistrale e onirica del racconto. Un viaggio che trasforma la parola in immagini suggestive, disegnate dall’artista Cosbru e proiettate dal vivo sulla scena e che la funambolica interpretazione di Morgese restituisce con coinvolgente coerenza. Ispirato al film di Tornatore ‘La leggenda del pianista sull’Oceano’, questo nuovo allestimento, in un impasto scenico di arti visive, musica, recitazione e giochi di regia dona al testo di Baricco nuove forme e colori. Info: 0543.1713530; 339.7097952; 347.9458012. Intero 20 euro, ridotto 15.

Matteo Bondi