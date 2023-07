Novità a Corniolo: weekend in canoa nel ‘Lago che non c’era’

E’ in calendario un fine settimana al lago di Poggio Baldi di Corniolo in canoa, con cena finale di pesce nel centro storico. Domani ‘Canoa Sunset Tour’ sulla foresta sommersa dal ‘lago che non c’era’, al tramonto. E’ la primissima volta che questo lago formatosi a seguito della frana del marzo 2010, viene solcato da canoe in un evento e per festeggiare la Pro loco di Corniolo-Campigna organizza nell’occasione un aperitivo. Prenotazione obbligatoria (mail a [email protected] o tel. 389.995 0243). E’ previsto un contributo di 35 euro che comprende: noleggio canoa, pagaia e giubbotto di salvataggio, il servizio della guida abilitata Enrico Volpe e, appunto, l’aperitivo.

Domenica ‘Wild Canoa Trek. La foresta sommersa. A filo d’acqua sul lago di Poggio Baldi’ con Canoa Trek Italia e Camminatefotografiche. Prenotazione obbligatoria (tel. 389.9950243 e 346.3159998). Contributo di 42 euro che comprende: noleggio canoa, pagaia e giubbotto di salvataggio, la guida abilitata Jessica Francesconi, reportage fotografico, escursione full day e bagno nel Bidente.

Tornando a domani, nell’area feste di Corniolo la Pro loco organizza alle 20 una cena a base di pesce cucinato dai cuochi di Cesenatico che propongono con 35 euro un menù di 4 portate compresi vino e sorbetto (prenotazioni: 320.4309439 e 388. 4551601).

Oscar Bandini