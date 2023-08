Nozze di diamante per Gerardo e Nives

Si sono sposati esattamente sessant’anni fa. È dunque un giorno speciale, quello di oggi, per Gerardo Canali e Nives Castellucci, forlivesi (nella foto): per lui e per lei è arrivato dunque il grande traguardo delle nozze di diamante, un percorso iniziato col matrimonio un giorno di tanti anni fa, lontano nel tempo ma ancora vivo nella memoria. Dal loro amore sono nati i figli Claudia, Ugo e Gabriele. In questo giorno così particolare, anche la redazione forlivese del Resto del Carlino si unisce alle felicitazioni per gli ‘sposini’ di sessant’anni fa.