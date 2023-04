Nozze d’oro per i baristi Domenico e Anna Maria

Oggi è una giornata di festa per Domenico Severi e Anna Maria Bellini, forlivesi, sposi da mezzo secolo. Il giorno esatto del loro matrimonio fu il 23 aprile 1973, ma hanno scelto di anticipare di un giorno le celebrazioni familiari, insieme alla figlia Serena, al genero Massimo e alla nipote Nicole. Questi 50 anni sono per Domenico e Anna Maria un doppio orgoglio: come coppia e come baristi, professione che hanno portato avanti per tutta una vita, parallelamente al matrimonio (nella foto a fianco, sono in ‘divisa’ dietro al bancone): hanno gestito il bar Arcobaleno in viale Roma al Ronco e attualmente il Bar Mercato in piazza Cavour. Agli sposi, oltre agli auguri di familiari e amici, vanno anche le felicitazioni della redazione forlivese del Carlino.