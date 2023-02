Nozze post Covid a Forlì: “Sono tornate di moda"

Sara Penazzi in mezzo a due sposi novelli

Matrimoni a Imola: le nozze in città tornano a crescere. Oltre 200 cerimonie in un anno

Forlì, 9 febbraio 2023 – È il portale di riferimento per il settore dei matrimoni, vanta almeno 20 milioni di utenti ed è presente in 15 Paesi del mondo: il sito web ‘Matrimonio.com’ (parte del colosso ‘The knot worldwide’), pensato per aiutare le coppie a organizzare il giorno del fatidico ‘sì’, ha celebrato nei giorni scorsi la decima edizione del premio ‘Wedding awards’. Gli ambiti riconoscimenti sono assegnati ai professionisti che sono registrati sul portale (oltre 68mila) e hanno ricevuto le migliori recensioni – costantemente verificate – da parte delle coppie sposate. Tra i premiati di quest’anno ci sono anche due forlivesi: la wedding planner Sara Penazzi e il fotografo Alessandro Zoli.

Sara Penazzi, che ha ricevuto complessivamente 16 recensioni e un punteggio pari a 5 su 5 da parte delle coppie che hanno chiesto il suo aiuto per l’organizzazione del loro matrimonio, è una veterana degli eventi. "Per vent’anni ho lavorato nel settore eventi e convention di un’importante compagnia – racconta –. La professione mi piaceva, quindi ho deciso di cimentarmi nei matrimoni e cambiare vita, mettendomi in proprio. Ero incuriosita soprattutto dal coinvolgimento emozionale: una componente quasi del tutto assente, naturalmente, dagli eventi aziendali. Ho seguito vari corsi di formazione sull’argomento e nel 2019 ho aperto la partita Iva da wedding planner". Una scommessa non da poco per Sara, che comincia a lavorare a pieno ritmo poco prima della pandemia da Covid-19: l’emergenza sanitaria avrebbe poi picchiato duro sulla filiera dei matrimoni, costretta a rallentare la marcia, tra restrizioni e obbligo di distanziamento, per circa un paio d’anni.

“Dopo due anni in cui siamo stati praticamente fermi, il settore è ripartito di slancio: la mia impressione è che, rispetto a qualche anno fa, il matrimonio sia ancora più ‘di moda’ (ride, ndr). Vedo tante coppie giovani convolare a nozze, in un’età - 24 o 25 anni - in cui prima si andava al massimo a convivere: lo prendo come un segnale di entusiasmo e fiducia nel futuro, contro tutte le incertezze di questo periodo storico".

I requisiti fondamentali per chi lavora nel settore dei matrimoni sono l’attenzione ai dettagli e la capacità di instaurare un rapporto di forte empatia con gli sposi, per infondere loro sicurezza e serenità in una giornata in cui, si sa, l’imprevisto è dietro l’angolo e le nevrosi possono scatenarsi in qualunque momento.

Lo conferma il fotografo Alessandro Zoli, titolare dello studio Foto Paolini, che mette l’accento sulla professionalità in un ambito in cui, sostiene, "qualcuno pensa ancora di poter improvvisare, andando completamente allo sbaraglio". Zoli è al quinto o sesto premio da quando sono stati istituiti i ‘Wedding Awards’: "Ho perso il conto – ammette – ma non smetto mai di ringraziare i miei sposi per le recensioni che rilasciano, spontaneamente, sul sito. È un aspetto non scontato, perché non tutti, pur avendo ricevuto un ottimo servizio, hanno voglia o tempo di scrivere una recensione". Entrambi i premiati guardano già al 2024: l’agenda di quest’anno è piena, con richieste piovute da ogni pa rte della regione. I promessi sposi che ancora esitano, dunque, sono avvisati.