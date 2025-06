‘Nozze sforzesche’, focus su Caterina Sforza

‘Nozze sforzesche’ è il titolo dell’evento in programma oggi alle 17.30 nel Castello del capitano delle artiglierie di Terra del Sole. Un’iniziativa promossa dalla sezione forlivese di Fidapa in collaborazione con Wunderkammer Orchestra Wko divisione danza Wko-Ada. A introdurre l’appuntamento sarà Patrizia Graziani, leader di Fidapa Forlì, sodalizio che in Italia conta 300 sezioni raggruppate in 7 distretti e circa 10.000 socie, impegnate a "promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari". Seguiranno il saluto di Anna Pasquale, titolare del castello teatro della manifestazione, e l’intervento di Chiara Gelmetti, vicepresidente vicario di Wko (WunderKammer Orchestra), progetto culturale nato a Pesaro nel 2017 con l’obiettivo di proporre la musica d’arte in contesti diversi da quelli in cui viene normalmente presentata.

Avrà poi inizio il convegno su ‘Caterina domina e donna, contessa di Forlì’, con la partecipazione del giornalista e scrittore Marco Viroli, che interverrà sul tema ‘Caterina Sforza, Riario, Feo, Medici’; quindi Carlo Gelmetti, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, terrà una relazione su ‘Experimenti de la Ex.ma S.ra Caterina da Furlè’; infine Bruna Gondoni, che ha studiato Scultura all’Accademia di Belle Arti di Firenze e danza classica e contemporanea alla Dance Theatre School e all’Imago Lab di Firenze, tratterà ‘Donna leggiadra e il danzar cortese’.

Spazio inoltre all’esibizione di Wko - Ada danza rinascimentale (associazione di promozione delle danze antiche) con Marina Belbusti, Luciano Birocco, Laura Bozzoli, Nadia Fallarino, Laura Gallotta, Laura Grasso, Laura Pogliani, Camilla Tornabene e Thomas Vittoriano. Le ricostruzioni coreografiche, tratte da manoscritti del 1400, sono a cura di Andrea Francalanci e Bruna Gondoni. Chiusura con buffet. Ingresso su prenotazione, info fidapaforli@gmail.com.

