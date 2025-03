Nozze da sogno, ecco i premiati: gli abiti di Guia al top in Romagna

Forlì, 20 marzo 2025 – Anche quest’anno il sito specializzato www.matrimonio.com ha assegnato i Wedding Awards 2025, il riconoscimento che celebra i migliori fornitori di servizi per il giorno più bello. Un premio speciale perché basato sulle recensioni verificate delle coppie, che con le loro esperienze dirette decretano i professionisti più apprezzati. Tra questi si distinguono diverse eccellenze forlivesi, che con passione rendono unico ogni matrimonio.

Uno dei momenti più emozionanti nella preparazione delle nozze è la scelta dell’abito da sposa. In città, il laboratorio di Guia Casadio in viale Roma è un punto di riferimento per chi cerca eleganza e artigianalità, grazie a una lunga esperienza nel settore.

“Quest’anno riceviamo l’undicesimo Wedding Award da matrimonio.com con oltre 300 recensioni – commenta la proprietaria –, decretando il nostro atelier come quello più premiato in Romagna. I feedback lasciati dai clienti sono verificati dalla piattaforma e questa è una garanzia di qualità che sottolinea la cura che da oltre vent’anni mettiamo in ogni abito”.

Per la sezione fotografia, sul gradino più alto del podio c’è Contrasti Fotostudio con 123 recensioni e si piazza a pari merito in ambito provinciale con Simone Pagliarani di Cesenatico. “È davvero un’emozione vedere il nostro nome tra i vincitori dei Wedding Awards 2025 – dichiara il titolare Tommaso Guermandi –. Un riconoscimento che vogliamo dedicare a tutte le coppie che ci hanno scelto e permesso di raccontare attraverso le nostre immagini le loro storie d’amore. Un grazie di cuore anche a chi lo farà in futuro: il nostro impegno sarà sempre quello di offrire il massimo. Infine, un ringraziamento speciale a tutto il mio team: perché solo lavorando in sintonia possiamo garantire l’unicità nei nostri servizi. Abbiamo sempre preferito la qualità e questo premio è la conferma che la strada che abbiamo scelto è quella giusta”.

Nel settore riprese video, il riconoscimento va a Everglow, realtà nata dall’idea del forlivese Ivan Barrea. “Ho iniziato da solo nel 2011, poi ho creato il marchio e successivamente si è unito il mio socio Marco Lirini e alcuni validi collaboratori. Facciamo circa 35 matrimoni all’anno, desideriamo che gli sposi si sentano a loro agio per creare il ‘film’ del loro giorno più bello. Ci ha fatto molto piacere quando abbiamo saputo del premio. Non incalziamo i clienti a scrivere una recensione, lasciamo che sia una scelta spontanea. La nostra forza è anche il passaparola e i colleghi con cui lavoriamo”. Per la categoria musica, il riconoscimento come miglior professionista in provincia va a Mattia Pizzy dj, che ha ricevuto ben 230 commenti positivi. Infine, per la sezione banchetto, La Nuova Brocca di Meldola si è distinta come la più votata in città, con 86 recensioni.