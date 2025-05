Nubifragio a Forlì, strade come torrenti: oltre 75 mm di pioggia in mezz’ora / Video

Forlì, 21 maggio 2025 – Via Decio Raggi e via Risorgimento sembravano essere state trasformate in letti di fiumi, tanta era l’acqua che vi scorreva sopra. Bocche di lupo e caditoie non sono riuscite nell’intento di drenare l’acqua che è piovuta dal cielo attorno alle 21,30 di ieri notte.

Del tutto inaspettato ma potente il temporale che si è abbattuto su Forlì: sono caduti oltre 75 mm di pioggia in circa mezz’ora. Il violento nubifragio è stato ben più potente delle previsioni meteo che prevedevano piogge sparse e ha riportato la paura fra i residenti di rivivere l'alluvione del 2023. Così in pochi minuti diverse strade del centro abitato si sono trasformate in torrenti impetuosi. Parecchio colpiti i quartieri di Ca' Ossi, Vecchiazzano e Ronco. Poi viale Risorgimento e via Decio Raggi appunto, ma anche via Placucci, via Gervasi e via Bofondi sono alcune delle vie nel popolosa zona sud dove si segnalano cantine allagate.

Sono anche state soccorse 2 persone a Forlimpopoli in seguito a un incidente stradale. E di conseguenza anche molte altre strade sono state chiuse e diversi sottopassi si sono allagati. Una persona senza fissa dimora è stata salvata, perché è rimasta bloccata a lato della via Emilia in zona Ronco a causa dell'alto livello dell'acqua. Soccorsi anche a Vecchiazzano e San Martino in Strada.

L'intensa pioggia ha provocato acqua alta negli scantinati, nei piani bassi e nei garage, fino a 15-20 centimetri d'acqua. Il sistema fognario non è stato in grado di smaltire l'eccezionale quantità d'acqua caduta, provocandone l'accumulo. Notte, perciò, di duro lavoro per i vigili del fuoco, impegnati a far fronte a decine di chiamate per gli allagamenti all'interno delle abitazioni. In alcune zone della città si sono registrati anche temporanei blackout elettrici, a causa degli impianti finiti sott'acqua.

La situazione oggi

Secondo le stazioni di rilevamento meteo in poco più di mezz'ora sul Forlì sono caduti fra i 40 e i 60 millimetri d'acqua, ma con punte anche di 70. Un quantitativo che, in media, cade in circa un mese. Col cessare della forte pioggia, alle prime luci dell'alba la situazione appariva più tranquilla. Le strade sono libere dall'acqua e gli allagamenti nelle abitazioni sono in via di superamento. Ancora presto per una stima dei danni.

Questa mattina segnalate da Emilia Romagna Meteo "nuove precipitazioni tra Romagna, ferrarese e bolognese. Contrariamente da ieri sera, quando i rovesci provenivano da Sud, oggi la situazione è opposta con rovesci in discesa da Nord”.

Violento temporale non previsto: i dati pluviometrici

I principali modelli non prevedevano fenomeni intensi nelle zone interessate in serata, pure l'allerta era riferita ai settori emiliani e non alla Romagna. Ma di acqua ne è caduta eccome: segnalati 74 mm a Forlì in zona aeroporto, 67 mm a Santa Maria Nuova e 65 mm a Gambellara.

Tra i dati pluviometrici tra i più consistenti: San Leonardo 59 mm; Villagrappa 56 mm; San Pietro in Campiano 55 mm; San Marino di Villafranca 48 mm; Faenza sud-est 46 mm; Forlì 44 mm.

Numerosi interventi dei vigili del fuoco

Sono stati circa 70 gli interventi svolti nella notte da 6 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena nel Forlivese. Nei quartieri di Ca Ossi, Vecchiazzano e San Martino in Strada a Forlì, sono state assistite diverse persone e aiutate a raggiungere i piani superiori delle proprie abitazioni a causa dell'allagamento di alcuni locali. I vigili del fuoco hanno poi lavorato con motopompe e idrovore per svuotare abitazioni e locali tecnici allagati da acqua.