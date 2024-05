Nubifragio ieri a Modigliana, strade come torrenti

Dopo quasi un anno di condizioni meteo nella norma, per ironia della sorte nel pomeriggio di ieri, cioè proprio nel giorno del primo anniversario dell’alluvione, verso le 16.30 un nubifragio ai limiti della bomba d’acqua si è abbattuto su Modigliana e zone limitrofe. Le strade si sono trasformate in torrenti e per qualche minuto questa intensissima precipitazione ha fatto riemergere nella popolazione le paure dello scorso maggio. In altre zone dell’entroterra si sono verificate forti piogge, ma fortunatamente il tutto è durato per un periodo breve, mentre a Forlì dopo gli acquazzoni di mercoledì il maltempo non ha creato nuovi seri disagi. Non è mancata la grandine, però limitata (violenta invece nel Lughese).

Tornando a Modigliana, ieri mattina finalmente è stato posizionato il cartello di inizio lavori alla ‘Riva della Pappona’, a cura della società Ambrogetti di Riofreddo Verghereto. Il tutto quindi a un anno esatto dagli eventi alluvionali, che fecero crollare nella scarpata sottostante parte della carreggiata esterna del strada provinciale n. 20. Una buona notizia, anche se nel frattempo il ritardo nella ricostruzione del tratto della più importante arteria di collegamento da e verso Faenza, da allora a senso unico alternato (regolato da impianto semaforico, limiti di velocità e nel tonnellaggio dei mezzi) è diventato oggetto di critiche diffuse. Il termine dei lavori della Riva è previsto tra 540 giorni.

Giancarlo Aulizio