Nuova ala al San Domenico. Prime anticipazioni dal Comune:: "Donate opere straordinarie"

Ora c’è una data: le opere della collezione Verzocchi, rimaste per diversi mesi a riposare nei depositi, saranno di nuovo visibili da venerdì 14 novembre. L’annuncio è stato dato alla cittadinanza dal sindaco Gian Luca Zattini domenica, dal palco del San Giacomo che ospitava la rassegna ‘Un’opera al mese’, dedicata proprio a un quadro appartenente alla Verzocchi.

I dipinti facevano parte della collezione dell’imprenditore Giuseppe Verzocchi, che ha commissionato opere ad alcuni dei più importanti artisti del Novecento, con due requisiti: il tema doveva essere il lavoro e dovevano raffigurare un mattoncino (la sua azienda produceva laterizi). Verzocchi donò l’intera collezione al Comune, che per anni l’ha conservata a palazzo Merenda: nel 2013 la nuova collocazione a palazzo Romagnoli in via Albicini, in un futuro ormai prossimo invece saranno collocate a palazzo Albertini in piazza Saffi. Nel frattempo, saranno esposti in una nuova sezione del Museo San Domenico, quella dedicata ai ‘Grandi donatori’, allestita in un’ala ad hoc che raccoglierà, oltre ai dipinti collezionati da Verzocchi, anche importanti opere dello scultore Adolfo Wildt e altre.

"Tutte le volte che vedo il San Giacomo pieno per ‘Un’opera al mese’ mi emoziono – ha commentato Zattini facendo riferimento al ricco pubblico che aderisce a ogni appuntamento della rassegna –. Le 400 persone presenti sono la riprova che Forlì possiede una sensibilità particolare per le arti visive. Ecco perché in questi mesi abbiamo lavorato a un allestimento che permetta di visitare in un percorso inedito un serbatoio di opere d’arte di straordinaria fattezza, una delle collezioni più importanti sul tema del lavoro ma anche uno spazio nuovo dedicato ai grandi donatori: quei mecenati che hanno scelto di privarsi di opere amate e a lungo conservate in famiglia per consegnarle alla memoria collettiva".

L’ala ‘Grandi donatori’ sarà inaugurata, appunto, venerdì 14 novembre alle 18, con ingresso gratuito. "Credo che la nuova sezione Grandi Donatori e la Collezione Verzocchi siano un ulteriore elemento di pregio per coltivare l’ambizione di Forlì Capitale Italiana della Cultura 2028 – ha aggiunto il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno –. Sarà un bellissimo giorno di festa per Forlì, poiché opere di grandissimo pregio torneranno a essere visibili al pubblico, andando a rafforzare la vocazione di Forlì quale autorevole città d’arte e di cultura".

Come detto, quella del San Domenico non dovrebbe essere, però, la casa definitiva per i pezzi della ‘Verzocchi’: nuovo trasloco in vista non appena saranno ultimati i lavori di restauro.