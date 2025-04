Nuova ambulanza nel nome di Romana

Tecnicamente si chiama ’Cri546aj0’, ma per tutti è, e sarà, Romana Riva: alla volontaria della Croce Rossa di Forlimpopoli Bertinoro, venuta a mancare lo scorso luglio, è stata dedicata la nuova ambulanza inaugurata domenica mattina all’interno della rocca albornoziana.

Il mezzo entrerà in servizio per l’emergenza 118 in convenzione con l’Ausl, andando a impreziosire un parco autoveicoli di tutto rispetto. Alla cerimonia inaugurale erano presenti la sindaca della città artusiana, Milena Garavini, accompagnata da vari componenti della sua giunta, l’assessora alla cultura regionale ed ex sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, e il figlio di Romana. A guidare il nutrito drappello di volontari e dipendenti del Comitato territoriale presenti, la presidente Debora Luongo, che ha voluto ricordare la figura di Romana nel momento del taglio del nastro.

"Ha dedicato parte della sua vita alla Croce Rossa Italiana, a sostegno della comunità, con attenzione e impegno, e sempre col sorriso per tutti. Rappresenta un esempio per molti volontari che in tutti questi anni hanno avuto l’onore di fare volontariato con lei".

La nuova ambulanza, del valore di circa 90mila euro, è stata acquistata con i fondi stessi dell’associazione proprio per andare ad ampliare e ammodernare i mezzi che ha in dotazione: la 546 è la sesta ambulanza del Comitato, poi vi sono pulmini attrezzati per il trasporto persone con disabilità, un pickup operativo per le emergenze e altre auto di servizio.

Il Comitato territoriale sta programmando la settimana della Croce Rossa che si terrà il prossimo mese, dentro al quale si terrà un evento al Parco Urbano che coinvolgerà anche tutte le scuole.

Matteo Bondi