Nuova apertura, ecco la moda di Velvet

Arriva una nuova attività commerciale in una via centrale di Santa Sofia, ad arricchire l’offerta del paese. E’ stato inaugurato a Santa Sofia in via della Repubblica (di fronte alle Poste e a fianco di un istituto bancario) il negozio di abbigliamento femminile ‘Velvet’, gestito da Francesca Mosconi.

Al taglio del nastro erano presenti la sindaca Ilaria Marianini, il consigliere provinciale ed ex primo cittadino Daniele Valbonesi e la consigliera comunale Laura Facciani che hanno dato il benvenuto al nuovo negozio e alla sua proprietaria, augurandole buona fortuna per l’avventura appena cominciata.

Francesca Mosconi non è nuova nel settore e di moda se ne intende, infatti è già stata a lungo dietro al bancone: "Dopo una lunga e proficua esperienza lavorativa durata oltre vent’anni a Civitella dove ho imparato tanti segreti – racconta – ho deciso di ritornare al paese natale". La proposta di ’Velvet’ sarà varia e lo stile non è lasciato da parte nemmeno dei piccoli dettagli: "Il mio negozio – prosegue Francesca – è il frutto di un mix di stili vintage di recupero per quanto riguarda l’arredamento perché chi entra si deve sentire come a casa in un ambiente accogliente e caldo. Invece nei capi d’abbigliamento prediligo la tendenza giovane casual chic e street style".

Da parte sua la sindaca Marianini: "Siamo felici del ritorno di Francesca e gli auguro il successo che merita. Il centro storico di Santa Sofia vedrà nelle prossime settimane l’apertura di altre attività o il trasferimento e ampliamento di altre. E’ un segno di vitalità e la dimostrazione che i piccoli negozi hanno ancora un senso in un paese come Santa Sofia dove c’è la piena occupazione e i turisti sono in aumento".

