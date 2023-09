Nuova area commerciale. Ecco ’Formì’: due bar, 5 ristoranti e 24 negozi

I primi negozi hanno già aperto i battenti: abbiamo McDonald’s, Roadhouse, la rivendita di accessori per auto e moto ‘Bep’s’ e la catena di mobili e complementi d’arredo Jysk; a questi sta per aggiungersi Euronics. Prende sempre più forma il distretto commerciale di Pieveacquedotto che ora ha anche un nome ufficiale: si chiamerà Formì. L’area – questo era già noto – coprirà un superficie di 24mila metri quadrati, collegati al centro commerciale Puntadiferro da una viabilità pedonale interna e i negozi che vi sorgeranno occuperanno 300 persone. In totale i punti vendita previsti saranno 24, dei quali 2 specializzati in bricolage e arredo casa, mentre i rimanenti vanno dallo sport all’abbigliamento, dalla tecnologia all’hobbistica, passando per cura della persona, ottica, mobili, calzature e pet food.

Gli spazi per la ristorazione sono 5 e saranno presenti anche 2 bar e un autolavaggio. Con la nascita di Formì sta cambiando anche l’assetto viario del quartiere, con la costruzione di cinque nuove rotonde e una modifica sostanziale della viabilità in uscita dall’A14. Formì ha anche un logo, disegnato dall’agenzia locale Publione: è stato realizzato pensando al nome della città, facendo uso di colori evocativi: il giallo simboleggia vitalità e ottimismo, l’arancio rappresenta equilibrio e benessere, mentre il viola unisce inclusività ed energia. Al marchio è abbinato lo slogan ‘Shopping & Food’ che definisce la proposta complessiva dei negozi.

"Formì — dichiara il referente per le relazioni esterne Gianpaolo Alfano — si rivolge a un bacino di utenza molto ampio, che va da Faenza a Savignano, passando per Cesena e Ravenna. Intendiamo attirare un cospicuo flusso di nuovi visitatori verso la città, sia per lo shopping, sia per la ristorazione, ma rappresentiamo anche un punto di attrazione per trattenere i forlivesi che si spostano per gli acquisti in località vicine. Ci sentiamo pienamente parte dell’offerta della città, che ha una lunga tradizione commerciale, apprezzata in tutta la Romagna. I punti di forza di Formì sono la posizione strategica, vicinissima all’uscita dell’autostrada, l’inserimento in un contesto di consolidato interesse, che vogliamo rafforzare, e l’assortimento di marchi molto apprezzati dai consumatori che hanno necessità di vaste superfici e di solito sono presenti solo su piazze più grandi. Ci proponiamo di lavorare in sinergia con tutti gli operatori, con l’obiettivo di incrementare l’attrattività del territorio, e siamo aperti a collaborazioni con tutta la comunità forlivese. In particolare stiamo costruendo relazioni con le realtà del volontariato, gli enti senza fini di lucro e le organizzazioni del terzo settore, che all’interno di Formì avranno uno spazio privilegiato per presentare i loro progetti non profit".

L’inaugurazione del distretto commerciale avrà luogo entro la fine di ottobre, quando sarà anche ufficializzata la lista completa dei negozi.

Sofia Nardi