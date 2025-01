Nuova attività al via: inaugurato un centro di pilates e massaggi

A Forlimpopoli ha inaugurato lo ‘Studio Gioia’, dal nome della titolare che ha avuto l’idea di aprirlo, Zoje: "Tutti mi chiamano Gioia", spiega infatti la 32enne Dedndreaj, residente a Bertinoro da circa 7 anni. "Sono mamma di due splendidi bambini – racconta –. La mia avventura in Italia è iniziata 13 anni fa, quando mi sono trasferita a Marradi, poi è stato l’amore a portarmi a Bertinoro dove ho sposato Federico, che mi sostiene in ogni passo incluso questo nuovo ed entusiasmante progetto". Quello, appunto, di aprire uno studio dove poter offrire sessioni di pilates e massaggi per il benessere delle persone. La nuova attività si trova in via Diaz 42 ed è aperta solo su appuntamento (info 327.7142903).

"Lavoro ancora come barista – spiega –, nel frattempo sto continuando a formarmi nel pilates avanzato e nella massoterapia, perché credo fermamente che non si smetta mai di imparare". Zoje è già un’istruttrice diplomata di Pilates Mateork, Reformer, per le donne in gravidanza e per la terza età. Diplomi riconosciuti grazie alla formazione con la Federazione Italiana Fitness. "Questi percorsi specifici mi permettono di offrire un sostegno mirato a donne che vivono la straordinaria esperienza della maternità e a persone della terza età – spiega –, aiutandole a migliorare mobilità, equilibrio e benessere generale".

Nel corso della formazione ha poi aggiunto i massaggi. "Sto per completare il mio diploma in massoterapia – racconta – e a settembre ho partecipato come massaggiatrice ufficiale all’Ironman di Cervia". Al taglio del nastro erano presenti la sindaca Milena Garavini e il vice sindaco Enrico Monti.

Matteo Bondi