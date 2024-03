Nuova beffa per gli alluvionati. Niente cucina, arrivano 1.620 euro: "Ma noi l’abbiamo attesa per mesi"

A dieci mesi dall’alluvione sono ancora numerosi i problemi legati alla gestione di un evento di tale portata. A Forlì, 48 famiglie che attendevano una cucina promessa dal Comune si sono ritrovate con un bonifico di 1.620 euro. La vicenda parte nel luglio 2023 quando l’amministrazione, tramite avviso pubblico, assegna beni durevoli, tra cui le cucine, a 143 beneficiari. Restano però escluse dalla graduatoria 48 famiglie: "Il Comune – spiega in una nota Barbara Rossi, assessore al Welfare – per non lasciare indietro nessuno aveva deciso di farsi carico di questi cittadini acquistando dal medesimo fornitore il numero di moduli cucine necessari per esaurire la graduatoria". L’Amministrazione decide quindi di stanziare un fondo da 77mila euro per l’acquisto di ulteriori forniture. "Quando abbiamo saputo di avere questa opportunità – spiega una residente alluvionata del quartiere Romiti (tra i più colpiti dalla tragedia) – abbiamo subito inviato una Pec per poter usufruire della donazione e compilato il modulo specificando le misure e alcuni dettagli tecnici. Il 28 dicembre è arrivata una mail del Comune dove ci informava che la consegna, gratuita, sarebbe avvenuta tra metà febbraio e metà marzo e non era previsto il montaggio".

Dopo mesi di silenzio, all’avvicinarsi della data di consegna le famiglie iniziano a mobilitarsi: "Mio marito – continua la signora – ha telefonato molte volte in Comune ma ha sempre ricevuto risposte vaghe". La quiete prima della tempesta. Pochi giorni fa il Comune ha comunicato, tramite telefonata alle 48 famiglie beneficiarie, che sarebbero stati erogati 1.620 euro invece delle cucine. "Oltre al danno la beffa – sottolinea la residente del quartiere Romiti –: in questi mesi abbiamo avuto tante opportunità per acquistarne una a buon prezzo ma avendone fatto richiesta ufficialmente non abbiamo mai finalizzato null’altro".

L’ambiguità sul cambio di programma del Comune è stata sciolta ieri da una nota del Municipio. "La decisione è maturata a fronte dell’impossibilità di perfezionare l’acquisto delle cucine per ragioni da imputare al fornitore". L’ufficio ragioneria avrebbe accertato problemi di natura fiscale a carico dell’azienda fornitrice: "Dai controlli eseguiti – continua la nota – sulle certificazioni necessarie per procedere all’acquisto di beni mobili tra un ente pubblico e un privato, sono emerse fragilità che di fatto hanno impedito all’Amministrazione di perfezionare l’operazione". Per non perdere tempo e soddisfare i bisogni delle famiglie alluvionate il Comune ha quindi ripartito i 77mila euro in importi uguali. "Stiamo parlando di 48 bonifici di 1.620 euro ciascuno – continua – . Con questi soldi, le famiglie potranno comprare il modulo cucina che preferiscono, con o senza elettrodomestici". Perché, da un’indagine di mercato per verificare l’adeguatezza dell’importo, "abbiamo potuto rilevare come il prezzo medio per un modulo cucina di buona qualità, sia nel segmento della grande distribuzione che in quello di alcuni rivenditori locali, si attesti attorno a questa cifra".

Se da un lato in questo modo le famiglie potranno decidere in autonomia come utilizzare queste risorse, dall’altro c’è chi protesta, sui social e nelle chat di quartiere, per la mala gestione e la mancanza di comunicazione del piano alternativo del Comune.

Valentina Paiano