Nuova Casa della Salute pronta ad aprire

Il Consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato il rendiconto di gestione 2022. "Nonostante il post pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi energetica e il caro materiali – commenta il sindaco Daniele Valbonesi – l’amministrazione ha cercato di mantenere fede agli impegni presi, presidiando progetti già avviati e dando impulso all’avvio di nuovi lavori. Il 2022 è stato anche l’anno del Pnrr e Santa Sofia è risultato essere l’unico Comune romagnolo ad ottenere un finanziamento di 1,6 milioni di euro per il bando ‘Attrattività dei Borghi’, risorse che verranno destinate ad opere pubbliche volte alla valorizzazione dei siti turistici, eventi culturali, promozione del territorio e alle quali si aggiungerà – continua – una notevole opportunità per le imprese che insistono su questo comune o che vorranno qui insediarsi: un fondo da circa 800.000 euro per finanziare investimenti privati coerenti con la suddetta strategia".

"Sempre nel 2022, Santa Sofia è ufficialmente entrata – aggiunge il primo cittadino – a far parte della Strategia Nazionale Aree Interne, che potrà portare risorse cospicue in territori considerati marginali, ma che hanno ampie possibilità e prospettive di crescita. Ricordo anche la progettazione della Ciclovia del Bidente, un’opera strategica condivisa da tutti i comuni che sono attraversati dal fiume Bidente e che nel 2023 verrà presentata ai cittadini, alle istituzioni e a tutti i decisori territoriali; infine il finanziamento per il recupero strutturale, edile e sociale del palazzo comunale e delle logge in via Nefetti, attraverso il bando regionale di Rigenerazione Urbana. Senza dimenticare l’avvio positivo del nuovo sistema di raccolta differenziata coordinato dall’assessore all’ambiente Tommaso Anagni".

Dal canto suo l’assessora alle attività produttive Isabel Guidi conferma che il settore commerciale, insieme a quello dei pubblici esercizi e dei servizi, ha potuto godere di una boccata l’ossigeno rispetto agli anni precedenti. "Il settore produttivo ha mostrato una buona tenuta e lo stesso è valso per il comparto casa e quello edilizio".

Notizie confortanti, come sottolinea l’assessora al welfare Ilaria Marianini, sul fronte della tenuta demografica e dei livelli alti dei servizi sociali e scolastici garantiti dalle politiche dell’Asp. "Il cantiere della nuova Casa della salute, prevista nella sede dell’ex casa di riposo in via Nefetti, ha subito alcune difficoltà, ma nel 2023 è prevista l’apertura, mentre l’Ospedale Nefetti – prosegue Marianini – ha mantenuto il ruolo di struttura del territorio montano romagnolo e ha rappresentato un utile supporto per le strutture di pianura, pur soffrendo la diffusa carenza di personale e di medici. Attraverso il Pnrr arriveranno risorse per il completamento e la completa fruizione della struttura".

I numeri del rendiconto di gestione sono forniti dall’assessore al bilancio e al personale Matteo Zanchini. "Il rendiconto si conclude con un risultato di amministrazione di 1.842.084 euro così composto: parte accantonata 1.390.162 euro, parte vincolata 233.088, parte destinata agli investimenti 19.280 e parte disponibile 199.573. Nella parte accantonata è compreso il Fondo crediti dubbia esigibilità per un importo di 1.311.501 euro". "Questi numeri sono il frutto di un’attenta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi e di una rigorosa gestione della spesa. La quota dell’avanzo disponibile – conclude Zanchini – è pari a 199.553 euro e può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e per le finalità indicate".

Oscar Bandini