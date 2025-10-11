Nuova centrale idrica a Cornieta, iniziati i lavori

Sono partiti a Santa Sofia i lavori per la costruzione della nuova centrale idrica del nucleo di Cornieta grazie a un investimento di circa 180mila euro da parte di Hera spa. L’impianto sarà in grado di erogare fino a 100mila litri al giorno di acqua di migliore qualità, per garantire una risposta più efficace e tempestiva anche nelle situazioni di emergenza, assicurando continuità del servizio anche in caso di stress idrico o eventi climatici estremi.

L’esecuzione dei lavori, che si concluderanno entro marzo 2026, Hera garantirà la continuità del servizio – precisa la nota della multiutility –, riducendo al minimo i disagi per la popolazione. L’intervento prevede l’installazione di nuove condotte in acciaio inox e di sistemi di monitoraggio in tempo reale per la sicurezza dell’acqua potabile, collegati al Polo Telecontrollo Reti e Impianti e Call Center Tecnico di Forli. Questo progetto si configura come un esempio di transizione ecologica e di innovazione infrastrutturale, confermando l’impegno di Hera nella tutela delle risorse idriche, nella qualità dei servizi e nel benessere delle comunità locali.

La nuova centrale sarà dunque in grado di garantire una qualità dell’acqua ancora superiore e di offrire risposte tempestive anche alle necessità, assicurando così la continuità del servizio ai cittadini anche in presenza di stress idrico o di eventi climatici estremi, il tutto grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia e di sistemi di controllo digitalizzati.

"L’impianto sarà in grado di erogare fino a 100mila litri al giorno, rappresentando un volume strategico – aggiunge la nota – per il serbatoio di Cornieta Sommità, che nel marzo 2018 fu approvvigionato in emergenza grazie ai lavori tempestivi seguito della frana notturna di Cabellii, che aveva provocato la rottura delle reti idriche locali, generando notevoli difficoltà sia per le utenze civili che per alcuni allevamenti della zona". In quel caso Hera era intervenuta prontamente nella notte per realizzare una nuova condotta, un impianto di sollevamento e un serbatoio provvisorio in località Macie, collegato idraulicamente al serbatoio di Tre Fonti Isola, garantendo così la distribuzione idrica anche alla località Tirli.

"L’intervento di Hera per il rinnovo della centrale dell’acquedotto di Cornieta valorizza una risorsa preziosa come l’acqua e migliora l’efficienza di un servizio essenziale – sottolinea la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini –. Questa importante operazione garantisce un futuro più sicuro e prospero alle utenze del territorio, rendendolo più pronto ad affrontare le sfide climatiche".