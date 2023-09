Nuova cucina per le feste: vicini terremotati a pranzo

Sarà inaugurata domani alle 12 a Dovadola, in piazza Berlinguer, la struttura fissa adibita a cucina che servirà per le feste della Pro loco, a partire dalla prossima 56ª Sagra del Tartufo (15 e 22 ottobre) e per tutte le feste delle associazioni. Spiega il presidente della Pro loco, Mirco Tedaldi: "In caso di calamità naturali, quando la popolazione dovesse sfollare, la cucina servirà anche per preparare i pasti caldi per la gente". All’inaugurazione interverranno il vescovo Livio Corazza col parroco don Giovanni Amati e il vicario parrocchiale don Rudy Viscarra, che impartiranno la benedizione, il sindaco Francesco Tassinari e il presidente della Pro loco Tedaldi, che faranno gli onori di casa. La struttura è costata 250mila euro di fondi comunali, più un contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, cui si sono aggiunti 40mila euro per l’arredamento con fondi della Pro loco, Romagna Acque e Unica Reti. Al termine, il Comune e le associazioni offriranno un pranzo sociale agli intervenuti e ai dovadolesi, che sono già oltre 160. Racconta il presidente della Pro loco: "Come gesto di solidarietà e vicinanza, il nostro sindaco ha invitato a pranzo il sindaco di Rocca San Casciano, con le persone sfollate a causa del recente terremoto". La struttura fissa delle cucina era in programma da tempo, "ma la pandemia – conclude Tedaldi – ha rallentato la realizzazione e ora finalmente abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissato da anni".

Quinto Cappelli