Nuova edicola paradiso: “Così occupiamo i nostri ragazzi speciali e Tredozio rinasce”

Forlì, 3 settembre 2024 – C’era tanta gente domenica scorsa all’inaugurazione della nuova edicola EdiKart ‘La Coccinella’di Tredozio, a un anno dalla chiusura causata dal terremoto del 18 settembre 2023 e da problemi di salute dell’edicolante. Al taglio del nastro erano presenti il parroco don Massimo Monti che ha benedetto la nuova attività di via XX Settembre, l’assessore Carlo Versari col consigliere comunale Alan Signani e i vertici della coop sociale Kara Bobowski di Modigliana, la presidente Franca Soglia e la vice Michela Petrini, nonché i ragazzi della cooperativa.

"E’ un segno di ripresa del nostro paese, anche se ancora con tante difficoltà", commenta l’assessore Versari (mentre il sindaco Giovanni Ravagli si trova con una delegazione ufficiale in visita di gemellaggio col Comune di Hofbieber in Germania). Spiega la fondatrice della Bobowski, Franca Soglia di Modigliana: "La Coccinella è l’ultimo laboratorio socio-occupazionale nato per i ragazzi della cooperativa. A Modigliana e nella valle del Tramazzo-Marzeno funzionano già altri progetti, fra cui la Serra, con piante e fiori; Piccoli lavori creativi; la Vigna, con un piccolo uliveto di 100 piante. E’ molto utile e interessante per i ragazzi essere protagonisti di questi lavori, perché assistono alla trasformazione dell’uva in vino, delle olive in olio e della materia grezza in prodotti artistici. Per tutti questi progetti, facciamo riferimento al Comune di Forlì come capofila".

Ma come funzionerà la nuova edicola? Risponde la vice presidente della cooperativa, Michela Petrini di Tredozio: "Viste le difficoltà del paese, prima alluvionato e poi terremotato, nonché i problemi della precedente edicolante, la bravissima Gabriella, mi è venuta questa idea di un progetto a più mani. Ne abbiamo parlato e siamo arrivati alla conclusione di un progetto condiviso". Lo staff sarà formato da 4-5 disabili che si alterneranno mattino e pomeriggio con un educatore e i col supporto di uno o più volontari a turno. Aggiunge Michela Petrini: "Oltre all’edicola, La Coccinella sarà anche cartoleria, negozio di giocattoli e di oggetti da regalo, specialità quest’ultima che in paese mancava".

Sorta negli anni ’80 a Modigliana, la cooperativa Kara Bobowski è formata da una struttura residenziale con 14 ospiti a Modigliana e segue oltre 30 ragazzi e adulti in vari servizi a scuola e a domicilio, seguiti da oltre 15 educatori, per un totale di 50 dipendenti. Ma per la sua originalità in campo sociale e della solidarietà, l’iniziativa di Tredozio ha suscitato grande interesse oltre i confini del campanile, tanto che ieri sono arrivate nel paese dell’alta valle del Tramazzo anche le telecamere della Rai.