Nuova emergenza Fango secco e detriti ancora nelle strade: quartieri nella polvere

di Sofia Nardi

Con il fango – con la sua densità, il suo odore, la tenacia con cui è capace di incollarsi a qualunque cosa – i forlivesi hanno imparato a convivere mentre lo combattevano con pale e spazzoloni. Ora che il caldo è esploso, però, bisogna imparare a fare i conti con una nuova nemica: la polvere. Lo sanno bene le persone che vivono o lavorano nelle vie alluvionate, dove la melma seccata dal sole continua a sfarinarsi, ricoprendo ogni superficie di una patina grigia che fa tossire e bruciare gli occhi.

Il problema, in questi giorni, sembra particolarmente evidente in via Pelacano e in via Isonzo, oltre che nelle loro traverse, dove, ai lati della carreggiata, continuano a venire ammucchiati detriti che, tardando a essere rimossi, finiscono per sgretolarsi e formare spesse nuvole insidiose.

Anche se le attività della zona sono riprese (è aperta, ad esempio, la sede di Confesercenti, oltre al meccanico e a un centro estetico), qui sono ancora molto evidenti le tracce del disastro. Negli spazi verdi il fango riarso continua a farla da padrone e in molte case vanno avanti i lavori di pulizia. Diversi portoni al piano terra sono aperti a far asciugare i muri che ancora sudano acqua, mentre i proprietari di casa, ormai stanchi ma costanti, strofinano le scale, scartano oggetti ormai inutilizzabili, spalano via i blocchi di argilla dal prato.

Tutto questo – mobili rotti, giocattoli e libri coperti di muffe, ma anche mattoni e calcinacci e, soprattutto, fango – viene ammucchiato sui marciapiedi. È indispensabile farlo per poter continuare a pulire e riprendere lentamente possesso di quella casa invasa dalla piena, ma a quanto pare la rimozione non è tempestiva, o comunque non lo è quanto basta per evitare che ogni auto che passa (o anche semplicemente ogni refolo di vento) sollevi uno spesso polverone.

"Questi mucchi a bordo strada – spiega una donna – restano qui a lungo, nessuno li porta via ormai da un bel po’ di tempo. La situazione sta diventando molto pesante per i residenti che sono già messi alla prova dalla situazione generale del quartiere". Non sono poche le persone che, mentre sono all’opera per ripulire le loro abitazioni, utilizzano quelle mascherine Ffp2 diventate tanto familiari durante la pandemia.

Al lavoro su diverse fognature ci sono gli autospurghi: il loro monotono ronzio è ormai diventato la colonna sonora a San Benedetto, così come negli altri quartieri interessati dall’esondazione del 16 maggio. Anche questi inevitabilmente, insieme agli altri mezzi pesanti diretti all’isola ecologica di via Isonzo, contribuiscono ad alzare la polvere: proprio qui, nel parcheggio antistante la palestra, si trovano i cumuli di fango più consistenti. Alte dune di polvere in mezzo al cemento a ricordare ancora una volta quei giorni drammatici che comunque, qui, nessuno potrà mai dimenticare.