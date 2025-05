Nuova farmacia a Villagrappa?. E si cerca un dirigente

Il Comune informa che è stato pubblicato un avviso per l’individuazione di un immobile da adibire a farmacia in zona rurale in località Villa Rovere/Villagrappa (bando consultabile a questo link: https://forli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/1075495).

Il locale deve avere una destinazione d’uso di commercio o diversa ma compatibile per un’attività commerciale. Alla manifestazione di interesse possono partecipare tutte le persone fisiche o giuridiche rispondenti ai requisiti indicati. Il contratto avrà una durata di sei anni, rinnovabili per un uguale periodo. L’esercizio dovrà essere avviato entro il 9 settembre 2025. La disponibilità dell’immobile dovrà pervenire entro il 30 maggio alle ore le ore 12 tramite pec all’indirizzo suap@pec.comune.forli.fc.it. Per informazioni: enrica.zannoli@comune.forli.fc.it – 0543.712868.

Forlifarma ha inoltre avviato nei giorni scorsi un bando per una risorsa esperta in amministrazione, finanza e controllo da assumere con il ruolo di quadro a tempo pieno e indeterminato. Livia Tellus Romagna Holding, socio unico dell’ente, ha indetto una selezione pubblica per la definizione della graduatoria per la copertura del posto (l’avviso è consultabile al link: https://www.forlifarma.it/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale/).

È possibile candidarsi tramite pec all’indirizzo liviatellus@legalmail.it entro il 26 maggio.