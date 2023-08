Nuova gestione per la pizzeria ’Cantina dei conti’

Ha riaperto lunedì sera la nuova gestione della pizzeria ‘Cantina dei Conti’ in via Saffi a Modigliana. Al timone c’è Massimiliano Liverani, ha 49anni ed è un ecclettico commerciante, gestore del bar della piscina da cinque anni gestisce anche il discount Dpiù e, fino a maggio scorso, anche il chiosco ‘La Baracchina’, andato distrutto da un incendio e ancora impraticabile per le tempistiche assicurative. Liverani spiega che "se il chiosco dovesse prima o poi tornare fruibilelo riproporrei come frutteria".

Intanto, però, Massimiliano non resta con le mani in mano e si lancia nella nuova avventura col locale che rimane con lo stesso nome di un tempo, ma del tutto rinnovato negli arredi e prevede: "All’inizio solo pizze ma successivamente potremmo proporre anche crescioni e nel futuro anche primi piatti. Per ora abbiamo il pizzaiolo e poi a turno almeno 4 persone. Vogliamo proporre di spostare i tavoli più in alto nella via per rendere il passaggio più agevole perché qui davanti c’è proprio la strettoia, ovviamente tutto col consenso dei vicini".

Un auspicio? "Speriamo che la gente provi ad assaggiare le nostre pizze, anche solo per curiosità: poi se si sarà trovata bene tornerà. Sono anche gradite osservazioni e suggerimenti perché nessuno nasce ‘professore’".

Giancarlo Aulizio