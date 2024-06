Nuova giunta, alta tensione su Mezzacapo. Voti al top. Ma critiche dal mondo economico

Pochi giorni prima delle elezioni, in una conferenza stampa Daniele Mezzacapo aveva detto di puntare a 300 preferenze e – anche se tra i politici forlivesi c’è chi giura di avergli sentito auspicare (in privato) numeri ancora più alti – ha ampiamente superato l’asticella con 459. Solo 6 consiglieri comunali ne hanno prese più di lui; nel centrodestra, soltanto Paola Casara e Vincenzo Bongiorno, che sono certissimi del posto. Vero, nel 2019 Mezzacapo fu il più votato in assoluto con 655, quasi 200 in più. Allora, però, ebbe il 4,5% dei voti del Carroccio, il 14,7% delle preferenze di lista: stavolta, col partito dimagrito dal 24,2% all’8,7%, il suo peso è ancora superiore, avendo calamitato il 9,8% dei voti, il 17,5% delle preferenze.

La Lega aveva in lista diversi nomi ‘forti’ (ben 8 candidati hanno superato le 100 preferenze) ed è il motivo per cui è l’unico partito di centrodestra ad aver aumentato i voti rispetto alle europee, dove pure 928 concittadini avevano sostenuto il generale Roberto Vannacci. Ma il partito che nel simbolo raffigura Alberto da Giussano è passato dal 6% all’8,7%, nonostante la ‘concorrenza interna’ della Civica. Naturalmente non si può dire che sia stato un trionfo (quasi 10mila suffragi persi in 5 anni in città). Ma, visto il trend omogeneo in tutta Italia, nel bene come nel male, c’entra anche il gradimento nazionale del leader Matteo Salvini. La tenuta a livello locale deve molto, invece, anche al risultato di Daniele Mezzacapo. Non solo il suo: anche di Andrea Cintorino e Massimiliano Pompignoli, gli altri eletti. Ma il vicesindaco ha avuto più voti di loro, anche se solo 2 più della collega di giunta.

Questo il segretario romagnolo Jacopo Morrone lo sa. E non è l’unico motivo per cui difende a spada tratta il suo vicesindaco. Nel 2019 la Lega si limitò a due propri esponenti ‘di stretta osservanza’ (ne indicò comunque un terzo: prima Roberto Agnoletti per lo sport, sfumato; delega non a caso finita a Mezzacapo; poi in extremis Valerio Melandri alla cultura). Inoltre è stato il partito decisivo nell’avviare il Zattini I.

Su Mezzacapo c’era (c’è ancora?) un evidente progetto: già a fine 2018, quando si svelò la candidatura dell’allora sindaco di Meldola, era chiaro che in caso di vittoria lui sarebbe stato il vice. Nel 2014, quando Morrone ruppe con Annarita Balzani, lanciò sempre lui, Daniele, come candidato sindaco, riuscendo comunque a entrare in consiglio.

Le urne hanno sancito che l’esperienza di Zattini continua: per Morrone, che pensò a quel duo fin dall’inizio, è dura accettare di non affiancare al sindaco quello che è stato il suo uomo di punta all’interno della giunta. Significherebbe modificare il progetto politico iniziale: in effetti, benché in maniera meno evidente, è ciò che è accaduto durante il quinquennio. Gli alleati, specie i civici, vogliono palesare proprio questa discontinuità. Ma la Lega teme di pagarne il prezzo politico.