"Nuova Idea Servizi: da ottobre senza stipendi"

Sono in tutto una cinquantina: quindici lavorano a Forlì e Cesena, gli altri tra Rimini e Ravenna. Hanno ricevuto a novembre lo stipendio di ottobre e poi più nulla: non è stato pagato il mese di novembre e nemmeno quello di dicembre; per non parlare della tredicesima, assolutamente non pervenuta. Parliamo delle lavoratrici e dei lavoratori, nella stragrande maggioranza donne, assunti nella Nuova Idea Servizi, la società che ha in appalto le pulizie degli uffici di Poste italiane sul territorio. Hanno sottoscritto un contratto a tempo indeterminato, il Contratto Collettivo Nazionale Multiservizi, ma con un orario di poche ore a settimana, con stipendi che difficilmente superano le 500 euro mensili. Poche centinaia di euro, che non bastano per pagare un affitto e che, alla fine, nemmeno arrivano. Peraltro, lavorano in più uffici dislocati sul territorio e ora, con l’aumento del costo del carburante, gli spostamenti costano di più. Ieri, appoggiati dai sindacati confederali di categoria, hanno deciso di far sentire la propria voce con un presidio davanti all’ufficio postale di piazza Saffi, quello più centrale e visibile di Forlì. E non a caso, perché ritengono che Poste italiane debba assumersi la responsabilità di quanto accade. Sono arrabbiati, ma, soprattutto, preoccupati.

"Sappiamo che a febbraio subentrerà una nuova ditta appaltatrice – dice una lavoratrice –. Allora, che ne sarà dei nostri soldi?". "Sto nel settore da 19 anni – dice Franca Giusto, che peraltro lavora anche quattro ore a settimana presso la redazione del Resto del Carlino di Cesena –. Nel 2019, a causa della pandemia, le Poste hanno chiesto un aumento dell’orario settimanale, per garantire una maggiore igiene negli uffici e ora temiamo che si torni al vecchio orario. Io lavoro in quattro sedi diverse e faccio quasi 40 chilometri al giorno, con costi che non riesco più a sostenere. "Da quando, cinque anni fa, è subentrata questa ditta, i ritardi nell’erogazione degli stipendi ci sono sempre stati – dice Carlo Piazzese, della Fisascat Cisl – siamo qui a chiedere a Poste Italiane di assumersi la responsabilità solidale di quanto accade". Una situazione che si ripresenta periodicamente e sempre negli stessi termini. "Seguiamo questi lavoratori da tanti anni – interviene Maria Giorgini, segretaria confederale della Cgil di Forlì – e i problemi sono sempre gli stessi. C’è una continua riduzione degli orari, con stipendi che non garantiscono una vita dignitosa e il problema è ben noto agli uffici postali del territorio. Chiediamo che Poste Italiane faccia bandi di gara mettendo a disposizione più risorse e introducendo maggiori condizionalità".

Inoltre, quando le ditte cambiano, c’è il rischio che i lavoratori non siano risarciti dei crediti pregressi. "Siamo qui a tutelare i lavoratori – spiega Anna Lisa Pantera della Uiltucs –, ma vogliamo mettere in primo piano la responsabilità delle Poste, che è un’istituzione che dovrebbe impegnarsi nel rispetto dei diritti e delle regole: ci sono lavoratori che hanno lasciato l’azienda e che non hanno ancora percepito il tfr".

Paola Mauti