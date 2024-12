Nuova mostra a Modigliana

Domani a Modigliana alle ore 16 nella sala Pietro Alpi, in piazza Pretorio, sarà inaugurata e accompagnata da un brindisi augurale la mostra ‘Ierofanie - Rivelazioni del sacro’ che indaga la natura del sacro attraverso una serie di riferimenti simbolici che assumono sembianze e immagine d’arte, nell’ambito delle tre mostre organizzate per la serie ‘Sotto una buona Stella’. I curatori sono Marilena Spataro e Alberto Gross e le opere scultoree sono dei maestri Gianni Guidi, Sergio Monari, Giovanni Scardovi e del modiglianese Idilio Galeotti. La mostra proseguirà fino al 6 gennaio ed è patrocinata da Comune, Mu.Ve e Accademia degli Incamminati, con l’organizzazione delle associazioni Logos e Ics Factori Art in collaborazione con NG Video di Nicolas Galeotti, Blu Star International, magazine Art&trA, Galleria Esse&rrE del Porto turistico di Roma, di Roberto Sparaci, Resort Bellosguardo di Modigliana.

g. a.