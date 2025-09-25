Nuova passeggiata alla scoperta della Caproni

I soliti violenti

25 set 2025
QUINTO CAPPELLI
Cronaca
Dopoil successo di sabato scorso, torna l’evento con ritrovo in piazza Garibaldi.

Dopo il successo dello scorso sabato, con oltre 40 partecipanti, torna la ‘Passeggiata nella memoria della Caproni di Predappio’, evento organizzato dal gruppo Facebook ‘Caproni - Le ali della Romagna’, in collaborazione con Il Foro di Livio e il Bar Botteghino. Il secondo appuntamento è previsto per sabato 27, con ritrovo alle ore 16 in piazza Garibaldi a Predappio. Spiegano gli organizzatori: "Sarà una passeggiata culturale e di memoria nei luoghi legati alla storia dell’Aeronautica Caproni di Predappio, con racconti e testimonianze proposti dai promotori del progetto". Un momento aperto a tutti, adulti e ragazzi, per riscoprire insieme le radici del territorio e condividere una pagina poco conosciuta della storia locale. "L’iniziativa non ha scopo professionale o commerciale, ma si inserisce tra le attività culturali del gruppo".

La partecipazione è ad offerta libera, con prenotazione obbligatoria (379.1032053 e capronilealidellaromagna2021@gmail.com). Per interessamento dello stesso Mussolini, l’edificio fu costruito nel 1935, dalla famiglia Caproni come sede degli uffici e della fabbrica degli aerei da guerra, su un’area di oltre 6mila mq. All’inizio della seconda guerra mondiale lo stabilimento dava lavoro a circa 1.400 persone. Attualmente la struttura è del Demanio, che sta spendendo 150mila euro per la messa in sicurezza dell’immobile.

Quinto Cappelli

