CronacaA Forlì una nuova Pet: “Minore dose di radiofarmaco somministrato ai pazienti”
22 ott 2025
VALENTINA PAIANO
Cronaca
A Forlì una nuova Pet: “Minore dose di radiofarmaco somministrato ai pazienti”

La macchina, la prima in Italia di questo modello, è utilizzata soprattutto in ambito oncologico per diagnosi più rapide e previse. Spazi rinnovati con l'opera d'arte di Sara Liverani e intitolati a Giuseppe Fiorentini, ex direttore della Medicina Nucleare del Morgagni-Pierantoni

A Forlì entra in funzione la nuova Pet, apparecchiatura di ultima generazione che segna un importante passo avanti nella diagnostica nel territorio romagnolo

For approfondire:

Forlì, 22 ottobre 2025 – A Forlì entra in funzione la nuova Pet, apparecchiatura di ultima generazione che segna un importante passo avanti nella diagnostica nel territorio romagnolo. L’apparecchiatura è il primo modello installato in Italia e il secondo in Europa. “Si tratta di un salto tecnologico importante – spiega Federica Matteucci, direttrice della Medicina Nucleare – che consente diagnosi più tempestive, tempi di esecuzione ridotti e una minore dose di radiofarmaco somministrato ai pazienti”.

La sala che ospita la macchina porta il nome del dottor Giuseppe Fiorentini, fondatore della Medicina Nucleare di Forlì e punto di riferimento per la sanità cittadina. Accanto alla tecnologia, grande attenzione è stata dedicata anche agli ambienti. La sala d’attesa è stata progettata e decorata dall’artista Sara Liverani, che aveva già firmato gli spazi della Chirurgia Senologica e della Rianimazione dell’ospedale cittadino.

"I pazienti in attesa vivono momenti di forte ansia – racconta –. Ho voluto alleggerire quell’attesa con colori rilassanti, montagne, foglie di ginkgo biloba e fiori ‘cuori sanguinanti’, simboli di fragilità umana”.

La nuova Pet, utilizzata soprattutto in ambito oncologico, è stata acquisita in leasing per un valore di poco inferiore ai 3,5 milioni di euro. "Ogni volta che introduciamo tecnologie che migliorano la qualità delle cure è un’occasione positiva – commenta Tiziano Carradori, direttore generale dell’Azienda Sanitaria locale –. In Romagna il 95% dei cittadini che necessitano di ricovero sceglie di restare qui”.

