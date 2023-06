Nuova piscina inaugurata seppur in ritardo

Il taglio del nastro per la rinnovata piscina comunale di Bertinoro ha inaugurato la stagione estiva della struttura. Ieri alle 18 la sindaca, Gessica Allegni, e l’amministrazione comunale hanno così voluto svelare il risultato dell’intervento che ha rifatto il look alla piscina all’aperto di Fratta Terme. Lavori di manutenzione straordinaria, seguiti dall’ufficio comunale dei lavori pubblici, per un importo di oltre 130 mila euro. Erano presenti anche gli esponenti della ditta esecutrice dei lavori e i gestori della piscina e dell’annesso parco avventura. "Parliamo di un intervento importante a carico del Comune, che da tempo la piscina di Fratta attendeva – ha affermato la sindaca –. La ripavimentazione drenante esterna alle vasche, il rivestimento interno, l’antiscivolo negli spogliatoi, sono interventi di straordinaria manutenzione che rendono la piscina comunale non solo più bella, ma soprattutto più sicura, a misura in particolare di bambini e famiglie. Ringrazio la ditta Valeco, gli uffici comunali che hanno seguito il progetto, e il gestore. L’alluvione ci ha ostacolati e ha generato criticità, ma siamo riusciti ad affrontarle e a riaprire la struttura in tempo per l’estate, come da obiettivi che ci eravamo prefissati".

"La piscina comunale costituisce un valore aggiunto importante per la nostra comunità sia a livello sportivo che a livello sociale – ha aggiunto la vicesindaca con delega allo asport, Elisa Leoni –. Per questo merita le attenzioni poste in essere dall’amministrazione comunale. L’inaugurazione della piscina è frutto di un grande impegno da parte dell’amministrazione e ci auguriamo che il nuovo impianto venga utilizzato da tanti cittadini. Lo sport è salute, aggregazione, socialità divertimento, daremo grande risalto a questi aspetti, dovrà essere un posto sempre curato dove tutti, soprattutto i bambini e le famiglie, vorranno venire volentieri".

ma.bo.