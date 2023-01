Nuova rimonta: Sara di ’Roby e Roy’ torna al comando

Continuano ad arrivare in redazione centinaia di tagliandi grazie ai quali saranno individuati i baristi più amati della città e del comprensorio. L’ultimo conteggio ha rivelato un nuovo cambiamento nel podio (assolutamente provvisorio) che si è delineato nelle ultime settimane.

Dopo essere scivolata in terza posizione, infatti, la barista di ‘Roby e Roy’ Sara Pruni ha riguadagnato il primo posto, scalzando le colleghe. Ora al secondo posto c’è Patrizia Scavone del bar ‘Senza tempo’ di Meldola, mentre al terzo c’è Michela Bertaccini, del bar Amadori. Tra molti dei concorrenti in gara passano appena pochi tagliandi: è prevedibile che il risultato finale si giocherà sul filo del rasoio e saranno poche manciate di voti a fare la differenza.

Mentre la buchetta di via Regnoli continua a riempirsi di nuove buste che vanno a consolidare i risultati di baristi già in gara, negli ultimi giorni si sono aggiunti prepotentemente anche nuovi nomi che cominciano la ‘gara’ già con un numero cospicuo di coupon. Ad oggi i lettori hanno ritagliato in totale poco meno di 9.000 biglietti. L’ultimo tagliando per partecipare all’iniziativa sarà pubblicato domenica 19 febbraio. Il giorno in cui si concluderà l’iniziativa avremo pubblicato ben 100 coupon in 4 mesi.

Per partecipare bisogna armarsi di forbici e penna: quest’ultima servirà per compilare i biglietti uno ad uno, infatti non basta scrivere il nome una sola volta per busta, onde evitare errori di conteggio. Le ultime consegne dovranno essere effettuate lunedì 20 febbraio entro le 12. Occorrerà consegnare le buste al Carlino, a mano, salendo in redazione in via Regnoli 88 dopo le 10 del mattino, oppure lasciandoli nella buchetta della posta a qualsiasi orario. È anche possibile inviare le buste per posta, ma bisogna tener conto del fatto che non farà fede il timbro postale, bensì il momento dell’arrivo.

Nei giorni successivi al 20 febbraio, la redazione porterà a termine tutti i conteggi e poi svelerà il vincitore dell’edizione 202223. è possibile inviare i tagliandi in un’unica soluzione, ma noi consigliamo di farceli avere un po’ alla volta, in modo da alimentare l’aspetto divertente dell’iniziativa, fatto di rimonte, sorpassi, controsorpassi e nuovi protagonisti. La redazione, da parte sua, si impegna ad aggiornare periodicamente la classifica e raccontare le storie di vecchi e nuovi volti.