Nuova sede, Elettronsea in festa. Produzione salita a 14 milioni di euro

È stata inaugurata sabato scorso la nuova sede della cooperativa Elettronsea, in via Bernardo Dovizi, nel pieno del distretto nautico forlivese. Lo stabilimento si estende su circa 1300 metri quadri di uffici e aree produttive, raddoppiando in pratica lo spazio a disposizione. È un’ulteriore tappa di crescita nel percorso che in poco meno di dieci anni ha portato Elettronsea, associata a Legacoop Romagna, ad avere oltre 80 soci, dipendenti e collaboratori, con un valore della produzione di oltre 14 milioni di euro.

Fu nella primavera del 2015 che il nucleo dei soci fondatori, tutti provenienti da un’esperienza comune come dipendenti, decisero di lanciarsi in un’avventura imprenditoriale, mettendo a frutto la propria competenza in un’altra impresa (in gergo, questo tipo di operazioni si chiama ‘workers buyout’). Il campo di attività della cooperativa si estende a tutta l’impiantistica elettrica, civile, industriale e terziaria, con una particolare specializzazione nel settore nautico, che occupa oltre il 50% della produzione. "Un ringraziamento sincero a tutta la nostra squadra – ha detto il presidente Marcello Molinari –. È grazie al lavoro e all’impegno di ciascuno di noi se abbiamo raggiunto questi risultati. Siamo orgogliosi che le mani e le menti migliori di questo distretto lavorino con noi, un patrimonio di competenze che si esprime a livello internazionale ed è difficile trovare altrove".

In breve tempo Elettronsea si è guadagnata la fiducia di clienti di tutto il mondo per l’affidabilità e il livello qualitativo. Tra i gruppi che l’hanno scelta come proprio fornitore, infatti, figurano brand prestigiosi come Ferretti Yachts, Cantieri del Pardo, Solaris, Pershing, Wally e Itama. Alla festa per l’inaugurazione della nuova sede erano presenti circa 150 persone e hanno tagliato il nastro il presidente Marcello Molinari, il giovane caposquadra Giacomo Romualdi, il socio fondatore Marco Facci e il responsabile dei workers buyout di Legacoop Romagna, Armando Strinati.

Gianni Bonali