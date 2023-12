Nuova sede per ‘Poldo and Friends’. Già realizzati progetti da 100mila euro

L’associazione ‘Poldo and Friends’ ha una nuova sede. Si trova in piazza don Mario Ricca Rosellini 13, nel quartiere Cava, e sarà aperta al pubblico ogni sabato dalle 16 alle 19, a partire da oggi. L’associazione, fondata in memoria di Alessio Mosconi, meglio noto come Poldo, morto nel 2019 a soli 43 anni, ha come finalità la promozione e la realizzazione di progetti all’insegna della solidarietà e dell’inclusione sociale. Nel quartiere in cui Poldo era cresciuto, ma non solo.

Dall’anno della sua istituzione, il sodalizio ha raccolto oltre 100mila euro, che ha destinato a numerose iniziative, tra cui l’allestimento del parco giochi e la creazione del campo da calcetto in via Tavollo, donazioni di attrezzature sanitarie all’ospedale di Forlì durante l’emergenza Covid-19 e il sostegno all’Istituto comprensivo ‘Tina Gori’ dopo l’alluvione. Tra i nuovi progetti solidali che l’associazione ha in programma, ci sarà un’iniziativa che coinvolgerà Formentera, l’isola molto amata da Alessio Mosconi e nella quale aveva avviato un’attività lavorativa.

All’interno della nuova sede, sono esposti i resoconti dei progetti promossi dall’associazione e una varietà di gadget disponibili per i regali di Natale. All’inaugurazione dei nuovi locali dell’associazione era presente l’assessora alle Politiche educative Paola Casara.

p. m.