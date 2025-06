Nuova serata ’Extraterrestre’: forum, documentario e dj set

Continua ’Extraterrestre’, la rassegna estiva che ogni mercoledì, trasforma EXATR in un paesaggio culturale in movimento, attraversato da arte, suono, cinema e comunità. Promossa da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset Studio e Tiresia Media, la rassegna apre una nuova finestra su visioni alternative e pratiche artistiche contemporanee.

Dopo i laboratori pomeridiani per ragazzi, dalle 20.30, lo spazio si apre a un orizzonte cinematografico: in programma la proiezione di Acqua (2024) di Valerio Montemurro, seguita da un dialogo con il regista e con la Rete 360. Il cortometraggio proietta in un domani incerto, dove il cambiamento climatico fa da sfondo all’emergere di nuove identità e domande esistenziali. Un racconto che mette al centro la trasformazione del corpo e dell’identità di genere, tra algoritmi e desiderio.

La serata si chiude con il live di Cemento Atlantico (dalle 23), progetto sonoro del producer romagnolo Alessandro ‘ToffoloMuzik’ Zoffoli. Un mix di campionamenti, field recording, elettronica e ritmi globali nato durante la pandemia, che diventa viaggio sonoro e autobiografia collettiva.

Come sempre per tutta la serata sarà l’ex deposito sarà abitato da installazioni ed opere permanenti: ’letture exterrestri’, esperienza di lettura immersiva tra le amache dell’installazione ’amacario’ di Francesco Careri; le mostre fotografiche ’Balere!’ di Gian Luca Perrone e ’Nude’. Un dialogo tra forme e spazio, a cura di Claudia Gobbi; infine, le opere site-specific Ecstasy e La Nazione di Flavio Favelli e Fontana di Tommaso Silvestroni. Sarà attiva anche un’area food & drink a cura di Mazapégul e Cocker, con una selezione di piatti, cocktail e birre artigianali da gustare tra le diverse esperienze proposte.